Le aziende visitate da Mattarella, gioielli della meccatronica Made in Reggio Emilia

La capacità di resistere durante il periodo del Covid. Il valore aggiunto dato dall’ingegno industriale nel Made in Italy. La capacità di agganciare i principali trend legati alla transizione e all’innovazione. Sono queste le ragioni che hanno motivato la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al distretto della meccatronica di Reggio Emilia - 400 aziende e 27mila lavoratori -, capace di guadagnarsi un ruolo nelle principali filiere industriali di tutto il mondo, dall’automotive all’Oil&Gas.

La visita del presidente Mattarella inizia dalla Landi Renzo, una storia di “rilancio” quella dell’azienda di Cavriago, leader nella produzione di componenti e infrastrutture per i sistemi di trazione a gas naturale, biometano e idrogeno, che dopo un momento difficile indotto dalla pandemia e dalle trasformazioni in atto nel mondo dell’automotive, ha varato un aumento di capitale da circa 60 milioni l’estate scorsa e ha scommesso in maniera decisa su idrogeno e mobilità del futuro.

«La nostra è un’azienda in piena trasformazione - racconta il ceo Cristiano Musi – con una grande attenzione alla transizione green. Stiamo dando il nostro contributo alla decarbonizzazione dei trasporti e mostreremo al presidente Mattarella uno dei sistemi più avanzati di gestione della pressione dell’idrogeno a bordo veicolo». Si tratta di un componente – iniettore e valvola di sicurezza - che unisce meccanica ed elettronica e rappresenta una innovazione importante per la diffusione della tecnologia più avanzata per la mobilità green di truck e auto.

Nella sede della Walvoil invece si svolgerà l’incontro, organizzato da Unindustria Reggio Emilia, con le imprese e i lavoratori di un distretto tra i più innovativi in Italia, all’interno dello stabilimento produttivo di Corte Tegge, con 300 partecipanti, alla presenza delle istituzioni locali e del ministro del Lavoro Marina Calderone.

«L’azienda compirà 50 anni a giugno e in questo momento - racconta Fabio Marasi, presidente e ceo di Walvoil – stiamo completando i lavori nel nostro nuovo stabilimento da 10mila metri quadri che ospiterà l’Innovation cente, centro di eccellenza che qui consoliderà tutte le attività di ricerca e sviluppo del gruppo. In questo sito a breve assumeremo 200 nuovi addetti».