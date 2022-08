Le Baleari guadagnano in appeal: +33% delle compravendite in un anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Maiorca, Minorca e poi Ibiza e Formentera: bastano i nomi a ricordare l’estate, la spiaggia, il jet set internazionale e perché no? Anche la voglia di comprare una casa per le vacanze, magari da utilizzare in proprio e anche affittare. Un’idea che è venuta a molti e che si è poi tradotta in pratica. Basti pensare che nei primi cinque mesi del 2022 nelle isole Baleari sono state vendute più di 6mila abitazioni con un balzo del 33% rispetto a maggio 2021, un nuovo record dal 2007. L’anno scorso nelle Isole Baleari sono stati venduti immobili per un valore di sei miliardi di euro.

«I dati per l’estate 2022 sono molto positivi: secondo i proprietari di seconde case e le aziende del settore alberghiero, le case e gli appartamenti per vacanza sono già prenotati al 97% per il mese di agosto - spiegano dall’Ufficio studi di Scenari Immobiliari -. Nel 2021, il tasso di occupazione era di circa il 77 per cento».

I prezzi di Maiorca

Per quanto riguarda il mercato cominciamo dall’isola principale, Maiorca, anche se non è la più mondana: il real estate qui sta vivendo un vero e proprio boom. I prezzi degli immobili a Maiorca aumentano dal 4 al 18% nel 2022, secondo Scenari Immobiliari, così che il prezzo medio al metro quadro in tutta l’isola oggi è di circa 5.300 euro, che corrisponde a un aumento medio generale del 4,5% rispetto all’anno precedente (nel 2021 era a 5.080 euro).

«Nell’analisi regionale, ci sono due valori “anomali” con una tendenza all’aumento nella parte orientale dell’isola; nel nord-est i prezzi sono aumentati del 13% - dicono da Scenari Immobiliari - e nel sud-est fino al 18 per cento. Nel nord-est il prezzo medio al metro quadro è ora di 4.500 euro e nel sud-est di 5mila euro al metro quadrato. Nelle altre sette regioni gli aumenti sono compresi tra il 4 e il 7 per cento».

La città di Palma e il sud-ovest continuano a essere in testa in termini di prezzi, nella capitale si pagano prezzi medi di 6.500 euro e per le case più belle del centro storico o le ville si arriva a 7.300 euro al metro quadrato. In tutta l’isola, le proprietà di lusso sono particolarmente richieste. Il livello medio dei prezzi in questo segmento va da circa 6.250 euro nel centro a 9.900 euro nel sud-ovest, quindi, per un immobile di lusso, qui si chiedono già quasi 10mila euro al metro quadro.