Le bancarelle di Chowpatty Beach e Marina Drive decò

Chowpatty Beach resta uno dei posti più elettrici e frizzanti di Mumbai. I ragazzini si tuffano in acqua, nelle bancarelle disposte a ridosso della riva si vende cibo di strada speziata avvolta nel chapati bread, e si viene continuamente fermati con l'offerta di ,assaggi alla schiena e alla testa. Arrivare qui sul far della sera significa essere presenti al momento catartico in cui si accendono milioni di luci colorate e Chowpatty Beach si trasforma in un carillon di voci e musiche. Per toccare con mano la vertiginosa e inarrestabile crescita di Mumbai si deve andare anche alla Ramabai Ambedkar Nagar colony che è sempre stata abitata dai Dalit: ebbene, gli slum cedono il posto ai nuovi edifici abitativi creando una mescolanza tra le baracche dei poveri e le case dei ricchi che qui non sembra turbare alcuno. Tutti insieme, del resto, ci si ritrova gli Azad Maidan Gardens dove ci si intrattiene bevendo lassi e mangiando il dolce falooda.

Marine Drive è un altro luogo assai affascinante perché su questo lungomare affacciano i più bei palazzi art deco della città: l'Eros e il Regal Cinema, lo Shanti Bhavan, il palazzo della New India Assurance, il Soona Mahal Building testimoniano l'ardore degli architetti degli anni ‘30 che ruppero con forme e stilemi del passato.



