Le banche affossano le Borse: sul mercato l’allarme Deutsche Bank

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La crisi bancaria non è finita. Ne hanno preso atto gli investitori dopo un’altra giornata di forte tensione sui titoli del credito su scala globale. Protagonista in negativo delle ultime ore è Deutsche Bank, le cui azioni sono arrivate a perdere fino al 15% per poi arginare il passivo sul listino di Francoforte a -8,5%, pesando sui listini europei (Eurostoxx 50 -2%) con la paura di un rischio sistemico nel settore bancario dopo i casi Silicon Valley Bank e Credit Suisse. Le azioni della banca elvetica...