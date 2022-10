Le Banche centrali non mollano la presa: mercati sempre più nell’angolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Azionario depresso, rendimenti dei bond in rampa di lancio e dollaro pronto ad assestare una nuova spallata alle altre valute. Il panorama dei mercati finanziari non sembra mostrare niente di nuovo nelle ultime settimane e la seduta di ieri ha sostanzialmente confermato la tendenza in atto. E non poteva essere altrimenti, visto che le principali Banche centrali non sembrano disposte per il momento a fare alcun passo indietro sui propri propositi di normalizzare la politica monetaria, neanche al manifestarsi...