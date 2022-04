Le Banche centrali stoppano il recupero delle Borse. Cosa farà la Bce giovedì?

3' di lettura

Il colpo di coda che non ti aspetti nell’ultima giornata di contrattazioni non è valso a impedire alle Borse europee di chiudere con segno negativo la prima settimana da un mese a questa parte e mettere quindi per il momento fine a quel recupero per certi versi inaspettato dopo il tracollo seguito all’inizio della guerra fra Russia e Ucraina. A Piazza Affari il FTSE MIB ha chiuso venerdì 8 aprile con un guadagno del 2,13%, animata anche dalla speculazione creata attorno alle banche dall’avanzata ...