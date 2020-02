Le banche difendono la cedola: dai big oltre 5 miliardi ai soci Nel 2019 ricavi stabili ma dividendi in rialzo grazie a UniCredit e Banco. Da Intesa oltre la metà degli utili distribuiti. I costi scendono del 2,2% di Vittorio Carlini e Luca Davi

I ricavi, in linea di massima, resistono. I costi calano pressochè per tutti. L’effetto finale è che l’ultima riga di bilancio, se si esclude il rosso pesante di Mps, è positiva. Ma a farsi più evidente nel panorama dei conti 2019 delle banche italiane è la spinta dei dividendi, mossa che potrebbe aiutare a sostenere i titoli in una fase in cui si trovano a livelli ben al di sotto del loro valore tangibile.

Sono questi gli elementi principali che “saltano fuori” dall’analisi dei bilanci dei principali istituti. Certo: ogni istituto è una storia a sé. E le differenze non mancano. Tuttavia, i trend sono chiari. I proventi operativi delle principali banche italiane si sono attestati a 48,5 miliardi, in leggero calo (-0,4%) rispetto al 2018. I costi operativi, dal canto loro, sono scesi del 2,25%. Una contrazione più pronunciata di quella dei ricavi che dà ossigeno alla redditività operativa e si trasmette fino all’ultima riga di conto economico. L’utile netto del campione considerato risulta pari a circa 8 miliardi. Un dato inferiore di circa un miliardo (-11%) a quello dello scorso anno per “colpa” della maxi-perdita analoga registrata dal Monte: al netto di questa perdita, le banche italiane si troverebbero a fare i conti con un risultato pari o superiore al 2018.

Fin qui alcune considerazioni sui dati aggregati. Utile, tuttavia, è guardare alle singole dinamiche aziendali. Il Credem ad esempio è riuscito a far crescere i ricavi del 4,1%, grazie a un’impennata delle commissioni nette del 12,9%. Diverso, invece, il discorso relativo ad altri big di Piazza Affari. Unicredit ha limitato la discesa dei ricavi (-0,7%) mentre quelli di Banco Bpm sono scivolati (-10%). La stessa Intesa ha incrementato i proventi operativi (+1,5%) anche e soprattutto grazie al risultato della finanza.

A spiccare però è la crescente volontà degli istituti a creare e distribuire valore per gli azionisti. Intesa ha confermato i 3,4miliardi di dividendi cash, pari a un dividend yield dell’8,4% e a un payout ratio dell’80%. E per il 2020 conta di generare anche più valore per gli azionisti, pur riducendo il payout al 75%.

Da parte sua, UniCredit mette sul tavolo 1,4 miliardi di dividendi cash e 0,5 miliardi in riacquisto di azioni, e punta incrementare la distribuzione di capitale al 50% per l’anno prossimo e il resto del piano. In crescita anche Bper, che propone un dividendo pari a 14 cent per azione, in salita dai 13 cent del 2018. Ma non basta. A colpire è l’annuncio del ritorno al dividendo di banche che da tempo avevano lasciato a bocca asciutta i soci: BancoBpm darà 0,08 euro per azione, con un ritorno del 4,1%, per un monte cedole di 122 milioni circa. E lo stesso Creval sulla base dei conti 2019 dice di voler tornare a distribuire dividendi nel 2021 (a valere sul 2020). Nel complesso, il monte dividendi delle banche italiane supera i 5 miliardi. Una “generosità finanziaria” con cui gli istituti cercano di guadagnare la fiducia degli investitori dopo anni di “magra”. Resta da capire se basterà a far tornare l’appeal in Borsa.