Le banche festeggiano il verdetto di Moody's, brillano Mps e Bper

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Moody's migliora le prospettive sul rating sovrano italiano e le banche festeggiano a Piazza Affari. Tutti in rialzo i principali titoli del comparto, con Banca Mps in vetta al FTSE MIB, seguita da Poste Italiane, Banca Pop Er, Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum (entrambe al netto dello stacco del dividendo), Banco Bpm, Mediobanca (anche in questo caso dopo lo stacco della cedola) e Unicredit. Nella serata di venerdì Moody’s ha confermato il rating "Baa3", il gradino più basso dell'investment grade, e ha migliorato l'outlook a "stabile" da "negativo". L'agenzia di valutazione aveva deciso di abbassare l’outlook da stabile a negativo poco dopo la caduta del governo Draghi, avvenuta nel luglio del 2022, rendendo concreto il rischio di una bocciatura sul debito pubblico. Il verdetto di Moody's ha avuto un effetto immediato sullo spread BTp-Bund, sceso a 173 punti base, e «dovrebbe rimuovere un importante ostacolo nella domanda» di titoli di Stato italiani «soprattutto da parte di investitori esteri, aprendo la porta a ulteriori flessioni dello spread nel medio termine», rilevano gli analisti di UniCredit.

Questo si rifletterà positivamente anche sul costo della raccolta delle banche, che pagano premi sulle emissioni obbligazionarie strettamente correlati al rischio Paese, e di conseguenza sul margine di interesse. Moody's, segnalano gli analisti di Intermonte, ha anche sottolineato che «la forza del settore bancario italiano è migliorata significativamente», dato che «un lento ma graduale consolidamento ha portato a una migliore efficienza operativa e a complessivi miglioramenti della redditività». «La conferma del rating e, soprattutto, il miglioramento dell’outlook rappresentano una notizia positiva per lo spread BTp-Bund, che, sebbene non scontasse un downgrade, può comunque aiutare il sentiment e avere risvolti positivi soprattutto per i titoli finanziari», confermano gli esperti di Equita.