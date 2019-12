Le banche italiane e il «tiering Bce»: com’è andata a finire? Il 1° novembre 2019 sono stati pubblicati i dati che permettono una ricostruzione completa del fenomeno e delle sue conseguenze per l'Eurosistema di Marcello Minenna

(EPA)

5' di lettura

Circa due mesi dopo i grandi movimenti di liquidità tra banche europee a seguito del varo della normativa del tiering delle riserve il 1° novembre 2019 sono stati finalmente pubblicati tutti i dati che permettono una ricostruzione completa del fenomeno e delle sue conseguenze per l'Eurosistema. L'occasione è propizia per verificare se alcune stime e previsioni fatte in questa sede sulla base di dati incompleti sono state confermate dai fatti.

Lagarde

Come oramai confermato anche dal presidente della Banca centrale europea Lagarde, il tiering si è rivelato una misura messa in atto per supportare la profittabilità delle banche e mitigare – almeno parzialmente – gli effetti collaterali del regime di tassi di interesse profondamente negativi. Con il nuovo regime infatti un ammontare di riserve pari a sei volte la riserva minima obbligatoria detenuto sui conti correnti presso le banche centrali nazionali (Bcn) viene esentato dal pagamento del tasso dello -0,5%, che rimane invece dovuto per le somme in eccesso e per quelle detenute sui conti di deposito presso la Bce.

Dai dati è emerso che gran parte delle banche europee ha spostato oltre il 50% della liquidità sui conti correnti ancora capienti per sfruttare questa possibilità di arbitraggio e che, effettivamente, c'è stata una forte connotazione geografica del fenomeno. Per usare un eufemismo. Oggi infatti possiamo confermare che il tiering è stato un fenomeno di trasferimento di liquidità tra i conti delle banche tedesche, olandesi e belghe verso l'Italia.

INGRESSI DI LIQUIDITÀ Entrate nette sui conti correnti/deposito in Bce tra ottobre e novembre 2019 (Eurosistema miliardi di euro)

Come preventivato, le banche spagnole e gli altri sistemi bancari periferici hanno sperimentato afflussi netti di liquidità marginali, dato che i livelli dei conti correnti assai vicini ai livelli massimi esentabili non offrivano incentivo ad operazioni transfrontaliere di arbitraggio. Con una certa sorpresa invece si nota come il sistema bancario francese, di gran lunga il più importante dell'Eurosistema in termini di controvalore degli attivi, non abbia sperimentato nessun significativo deflusso di capitali. Si sono registrati invece afflussi notevoli rispetto alla dimensionalità delle banche verso Finlandia ed Irlanda, che non possono essere spiegati completamente nei termini aritmetici di convenienza delle operazioni di arbitraggio.

Il valore «netto» degli afflussi di liquidità

Il valore “netto” degli afflussi di liquidità è dato dalla differenza tra il generale incremento delle somme depositate nei conti correnti presso le Bcn e la contestuale riduzione del controvalore dei conti di deposito. In diversi casi, come per Francia, Spagna o Lussemburgo, si è trattato di un semplice “giroconto” tra conti di deposito e conti correnti delle banche nazionali, che non ha generato nessun movimento importante di liquidità a livello transfrontaliero. Spiccano invece gli squilibri all'interno dei sistemi bancari tedesco, belga, italiano ed – in misura inferiore – olandese. Il puzzle del trasferimento di riserve bancarie all'interno dell'Eurosistema si può dire nel complesso svelato.