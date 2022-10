Le banche? Nel metaverso ci saranno, ma all’insegna di una finanza «ibrida»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«Il metaverso cambierà ogni cosa, dal gioco alla produttività»: così il Ceo di Microsoft Satya Nadella ha sancito la nuova partnership con Mark Zuckerberg per il Quest Pro, il visore di nuova generazione pensato da Meta per lavorare nei mondi immersivi. «Crediamo in questa visione, è il segno che il futuro non è così lontano», aveva detto poco prima il patron di Meta.



C'è da crederci? Per ora Zuck sta ridimensionando le attese rispetto a un anno fa, quando cambiò nome a Facebook per fare rotta...