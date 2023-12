Le banche molto «verdi» fanno più prestiti a imprese con alte emissioni di carbonio

L’indagine fa emergere una pratica associata al greenwashing: le banche che si ritraggono più consapevoli delle sfide ambientali sono anche quelle che prestano di più all’industria brown. E lo fanno sfruttando l’opacità dell’informazione. Le banche comunicano sempre più sulle politiche ambientali e verdi ma questo non significa che prestino di più alle imprese più verdi. Osservando i dati sui prestiti, le autrici hanno scoperto che le banche che comunicano di più sui temi ambientali tendono ad essere specializzate nell’erogazione di prestiti proprio alle industrie brown.

«Ciò è coerente con l’ipotesi che le banche con una maggiore esposizione alle industrie con alte emissioni di carbonio siano sottoposte a maggiori pressioni per divulgare le loro strategie ambientali e i loro piani di decarbonizzazione. La quantità di divulgazione ambientale è correlata anche a rating ambientali più elevati, forniti da agenzie di rating esterne».

Le banche inadempienti nella transizione delle industrie brown in verdi

Le banche che fanno un’alta divulgazione delle loro politiche ambientali estendono dunque più credito alle industrie brown: «Ciò è particolarmente vero per i nuovi prestiti ai piccoli debitori, che non sono osservabili dagli investitori e dagli stakeholder. Le politiche di prestito delle banche con maggiore divulgazione ambientale non indicherebbero greenwashing se queste banche finanziassero la transizione dei mutuatari brown verso tecnologie a basse emissioni. Ma scopriamo che le aziende con emissione di carbonio maggiore che ottengono prestiti da banche con un’informativa ambientale più ampia non finiscono per diminuire le loro emissioni o per impegnarsi in obiettivi di emissione volontari. Sorprendentemente, queste banche mostrano anche una riluttanza a concedere prestiti a imprese giovani in industrie brown - imprese che potrebbero potenzialmente guidare l’innovazione in tecnologie più pulite», è la denuncia nel blog basata su un paper che verrà aggiornato e ripubblicato nei prossimi mesi.

Il rischio è di tenere in vita brown zombies

Le banche, viene sottolineato nel blog, esitano a concedere prestiti alle imprese ad alte emissioni che possono sostenere l’innovazione verde attraverso la spesa per la ricerca e lo sviluppo. C’è dell’altro: «Se le industrie brown non sono redditizie e non hanno opzioni di finanziamento alternative, le banche preferiscono rinnovare i loro prestiti per mantenerle ed evitare di realizzare perdite nei loro bilanci».

Il metodo dell’indagine

Le autrici sono Giannetti: Stockholm School of Economics; Centre for Economic Policy Research (CEPR); European Corporate Governance Institute (ECGI); Swedish House of Finance. Jasova: Barnard College, Columbia University. Loumioti: UT Dallas. Mendicino: European Central Bank.