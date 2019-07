Le banche, non dicono tutto sui costi degli investimenti: il 75% è carente Solo un intermedario su 5 illustra l'impatto degli oneri sulla redditivà dei portafogli di Gianfranco Ursino

La rendicontazione dei costi ex post prevista da Mifid2 tarda ad arrivare, ma anche l’informativa ex ante - che gli intermediari finanziari sono tenuti a consegnare ai clienti prima dell’investimento per prefigurargli i costi che andrà a sostenere - lascia molto a desiderare. In particolare, nel 75% dei casi la documentazione relativa alla consulenza in materia di investimenti e alla gestione di portafogli non riporta la totalità delle informazioni raccomandate dalla Mifid2.

È questo in generale il dato che emerge dalla ricerca condotta sul campo, tra febbraio e luglio 2019, da MoneyFarm insieme alla School of Management del Politecnico di Milano per verificare la conformità ai dettami normativi della reportistica ex-ante prodotta da un campione di 20 fra i più importanti intermediari finanziari operanti in Italia.

I servizi che sono stati considerati sono quelli di consulenza in materia di investimenti (offerto da tutti gli intermediari finanziari) e di gestione di portafogli (offerto da 16 su 20 intermediari del campione). La ricerca è stata realizzata direttamente sul web oppure attraverso richieste di contatto e per non condizionarne l’esito non è stata menzionata la finalità in modo da simulare l’approccio di un normale investitore. Nella maggior parte dei casi è stato comunque necessario recarsi direttamente presso le filiali per ottenere dai consulenti le informazioni relative ai costi applicati ai vari servizi offerti.

Tra le lacune riscontrate emerge che nel 60% delle richieste relative alla consulenza finanziaria la documentazione è stata consegnata in forma verbale, una percentuale che scende al 31% ma rimane significativa per la gestione di portafogli. «L’informativa è spesso carente anche rispetto ai costi per operazioni, alle spese per i servizi accessori e le commissioni di performance - spiega Giancarlo Giudici, professore associato della School of Management Politecnico di Milano e referente scientifico della ricerca -. Le spese correnti e le spese una tantum sono più frequentemente dettagliate, mentre i costi vengono esplicitati in valore assoluto solo nel 45% dei casi per la consulenza finanziaria e nel 19% per la gestione di portafogli. I risultati fanno quindi emergere un quadro migliorabile e ci si augura che questa analisi comparata serva proprio come stimolo per valorizzare le buone pratiche e rendere più efficiente la trasparenza delle informazioni».