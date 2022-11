Le banche? Servirebbe una nuova Tltro riservata a chi ha i conti (e i crediti) in ordine

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l’impatto traumatico della pandemia, l’economia europea è alle prese con lo shock generato dall’invasione dell’Ucraina e le crescenti pressioni inflazionistiche hanno indotto la Bce ad aumentare i tassi di interesse, con inevitabili ulteriori effetti negativi sul ciclo economico. Ma la Bce, nella sua seconda anima di organismo di supervisione, sta anche attivamente monitorando gli impatti dell’attuale congiuntura sulle banche, richiamandole con forza a valutare attentamente i rischi collegati a possibili ulteriori deterioramenti dello scenario.

Quest’azione di supervisione ha la chiara finalità di preservare la sana e prudente gestione delle banche e in tal modo permettere alle stesse di continuare a far credito all'economia. Un obiettivo che in sé genera un trade-off: al crescere del “surplus” di patrimonio (“buffer”) rispetto ai minimi regolamentari, cresce la solidità della banca, ma d'altra parte erogare credito “consuma” il buffer e, quindi, rende la banca meno patrimonializzata. E' un trade-off che, in fasi di recessione (in atto o temuta), rischia di dar luogo ad avvitamenti prociclici: la recessione erode i buffer patrimoniali, riduce la capacità delle banche di raccogliere capitali di rischio e, quindi, ne penalizza la capacità di far credito, generando ulteriore recessione.

In fondo, una spirale simile a quella che viene innescata dalle azioni sui tassi finalizzate a riportare l’inflazione sotto controllo.... con la differenza che in questo caso il supervisore può intervenire per attenuare il trade-off qui descritto.

Per capire come, facciamo un passo indietro: se si vuole che una banca svolga con efficacia il proprio ruolo di “canalizzatore” del credito alle famiglie e alle imprese, questa deve poter generare organicamente, e se del caso attrarre dall’esterno, il capitale necessario per soddisfare i requisiti regolamentari, e anzi mantenere un buffer che permetta di assorbire shock inattesi.

L’interazione con le autorità di supervisione influenza in maniera decisiva il “circuito” credito/capitale: se parliamo di attrarre capitale dall’esterno, la prima condizione che viene in mente è la capacità di venire incontro alle esigenze di remunerazione espresse dagli investitori: in questo senso, dopo le restrizioni imposte durante il Covid, è positivo l’atteggiamento di neutralità sulla distribuzione dei dividendi e sui buyback.