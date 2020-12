Le banche si digitalizzano nell’ermergenza, il fintech agevola la trasformazione Consumatori soddisfatti, ma disponibili a passare ad attori innovativi non finanziari. L’ecosistema italiano dimostra di funzionare di Pierangelo Soldavini

Con il lockdown la richiesta di digitalizzazione dei servizi finanziari è ovviamente aumentata e le banche hanno saputo rispondere adeguatamente alla richiesta di una fruizione a distanza di servizi bancari, prodotti di risparmio e polizze assicurative. Se si guarda a come i consumatori si approcciano ai potenziali attori che possono offrire servizi finanziari, la fotografia premia ancora gli attori tradizionali, come banche, compagnie assicurative e servizi postali, come gli attori di riferimento che riescono ancora a conquistare la fiducia dei consumatori.

Proprio questo cambio di abitudini spinge sempre più gli operatori tradizionali ad aprirsi a collaborazioni con un ecosistema di startup e attori non finanziari innovativi. Il fintech va oltre la semplice opportunità, trasformandosi in una necessità nella relazione e nella user experience rapida e semplice.

«La banca del futuro è una fintech: l'incumbent deve saper trasformare il proprio modello di business, sia per quanto riguarda il modo di progettare e distribuire prodotti e servizi, che per il sistema operativo e la capacità di organizzare il lavoro in maniera efficiente, mettendo il cliente al centro», afferma Marco Giorgino, direttore scientifico dell'Osservatorio Fintech & Insurtech commentando i risultati dell'edizione 2020 del report.

Richiesta di servizi digitali

Nel lockdown il 51% degli utenti italiani ha avuto necessità di interagire con la sua banca e il 73% di questi si dice soddisfatto del servizio, in particolare della possibilità di eseguire facilmente bonifici e pagamenti online, di interagire con il personale e di firmare documenti in digitale. Sono meno, il 39%, gli utenti che hanno interagito con la compagnia assicurativa e di questi il 77% si dice soddisfatto, soprattutto per la facilità di interazione con l'agente e la semplicità del rinnovo della polizza, anche se il 23% degli insoddisfatti si lamenta per le difficoltà di comunicazione.