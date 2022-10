Le batterie per le auto elettriche trascinano economia circolare e ricerca mineraria

Nel pacchetto delle concessioni dell'azienda australiana anche i siti di Ferento e Galeria e una superficie complessiva di 7.500 ettari. «Le salamoie geotermiche ricche di litio rappresentano una risorsa non sfruttata che può essere potenzialmente trasformata in una preziosa materia prima europea - annuncia l'azienda nel report periodico -. Le tecniche di produzione per l'estrazione del Litio dalle salamoie geotermiche si stanno evolvendo rapidamente verso la commercializzazione e gli elevati gradienti geotermici presenti nelle aree del progetto possono aiutare a soddisfare in parte o in tutto il fabbisogno energetico per questo processo».

Il Cobalto in Piemonte

Tra le richieste del gruppo anche istanze in Liguria per i siti minerari di Libiola (attivo sino al 1960 a nord est di Sestri Levante, e utilizzata per l'estrazione di rame che copriva il 20 per cento del fabbisogno nazionale) e in Emilia Romagna. La compagnia Italo Australiana, attraverso la controllata Strategic minerals, ha manifestato il suo interesse per i siti di Punta Corna e e Balme in Piemonte, dove l'attenzione è caduta sul sito utilizzato in passato per la “coltivazione” del cobalto, nichel, rame, argento e metalli associati.

Pronti a partire

In Sardegna, a Silius, la “Mineraria Gerrei” è in attesa dell'ultimo visto per far ripartire gli interventi nella miniera di Muscadroxiu, dove si punta a estrarre fluorite, galena e terre rare. Materiali particolarmente ricercati per la produzione degli accumulatori elettrici. Il tutto attraverso un progetto che vale 40 milioni di euro e un piano industriale che prevede l'impiego di strumenti ad alta tecnologia che spazierà dallo studio e ricerca dei tenori all'organizzazione del lavoro sino ad arrivare alla possibilità di guida dei mezzi in sottosuolo da remoto.

La conversione degli impianti

A giocare un ruolo importante in questa partita ci sono poi i grossi gruppi che hanno deciso di “diversificare” le produzioni, puntando proprio sulle materie prime necessarie per la produzione di batterie destinate alle auto elettriche. È il caso del gruppo Glencore che, nel suo stabilimento gestito dalla controllata Portovesme nel polo industriale di Portoscuso, ha predisposto un piano per la lavorazione di Manganese, Nichel, Litio e Cobalto. Non solo, nell'ambito della riorganizzazione ha previsto la realizzazione di un impianto per la produzione di Litio dal pastello di piombo.

L'economia circolare

Un'occasione per l'estrazione dei materiali necessari per la produzione di batterie può essere rappresentata dai siti di stoccaggio dei residui delle lavorazioni minerarie. Ossia, le discariche non più in uso che potrebbero trasformarsi in nuove miniere a cielo aperto. Per Antonio Martini, ingegnere minerario ed ex dirigente di Assomineraria, è necessario «attivare progetti di recupero dei minerali nelle diverse discariche ex minerarie e promuovere con grande impulso il riciclo delle urban mine».