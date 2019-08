Le battute rubate al teatrino della politica di A.O.

2' di lettura

Hanno dovuto distinguersi, ma restare uniti. Solidarizzare, ma rimanere polemici. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono i due principali azionisti del Governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte. Sono leader di forze politiche considerate incompatibili prima che firmassero il contratto di governo. Hanno storie e retroterra culturali completamente diversi. Appartenenze geografiche opposte: l’uno è partito dal Nord secessionista per dare vita a un nuovo soggetto politico nazionale, l’altro è alfiere di un Sud in cerca di nuovi referenti, sempre in bilico tra vecchie tentazioni clientelari e stataliste e nuove forme di riscatto sociale per un’area che conosce iniziative di eccellenza troppo spesso non valorizzate come meriterebbero.

Gemelli diversi della politica, dioscuri della democrazia governata dai social, fratelli-coltelli, giovani leoni della nuova generazione al servizio della cosa pubblica: li hanno definiti in tanti modi Salvini e Di Maio. E forse ognuna di queste definizioni coglie solo un frammento del sodalizio.

Il florilegio di dichiarazioni raccolto nel libro «Salvini o Di Maio. Chi l’ha detto?» è un gioco estivo da fare sotto l’ombrellone o su un prato in montagna con gli amici. Sono 266 le frasi da attribuire: l’obiettivo è superare almeno Quota 100, punteggio che darà diritto alla qualifica di vero Navigator della politica.

È un passatempo scherzoso naturalmente ma dimostra una cosa: che l’alleanza, per quanto inedita e inimmaginabile (e molto sotto stress in queste ultime ore), ha prodotto una sorta di contaminazione. Una specie di osmosi verbale che rende, spesso, difficile immaginare chi sia l’autore di questa o quella frase.

Non sempre il gioco delle dichiarazioni è scontato.