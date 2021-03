Le Bcc aprono le sedi alle vaccinazioni di bancari e comunità locali

1' di lettura

Le Bcc aprono le sedi alle vaccinazioni e, insieme ai sindacati, scrivono al Governo e al Commissario straordinario per l’emergenza Covid. Per i 35mila bancari che ci lavorano, ma anche per la comunità di riferimento. Federcasse e Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, UglCredito e Uilca, hanno infatti raggiunto un accordo con cui le parti hanno definito la disponibilità a favorire la somministrazione del vaccino alle lavoratrici ed ai lavoratori del Credito Cooperativo da parte delle diverse aziende del sistema. Tutto questo avverrà compatibilmente con la disponibilità delle dosi di vaccino e secondo le linee guida e le indicazioni operative che arriveranno dalle autorità competenti. L’accordo è stato infatti trovato nell’ambito del Tavolo permanente di monitoraggio della emergenza pandemica delCredito Cooperativo e tenendo conto delle raccomandazioni diramate dal Ministero della Salute.

Date le maggiori difficoltà a trovare spazi nelle piccole comunità, in una logica di mutualità, Federcasse promuoverà anche la collaborazione delle Bcc per mettere a disposizione le sedi per contribuire alla realizzazione del Piano vaccinale, sempre che vi siano i requisiti.

Loading...

In una nota congiunta gli istituti e i sindacati hanno spiegato che «dall’inizio dell’emergenza pandemica hanno assicurato l’erogazione dei servizi creditizi, essenziali per la vita delle comunità delle quali sono espressione, senza mai far venir meno il supporto ai soci, ai clienti, ai cittadini, alle famiglie, alle imprese». Adesso però è il momento di dire che è «prioritario procedere alla copertura vaccinale della popolazione nel modo più ampio possibile e nella maniera più rapida ed efficiente, con uno sforzo corale e sinergico, solidale e sussidiario di tutte le componenti del “Sistema Paese”».