Le Bcc crescono senza stravolgere il modello di business

Nelle capogruppo - che sono sì Spa, ma di gruppi cooperativi – il presidente ha riscosso in Iccrea 505.000 euro (oltre a 180.193 dalla propria Bcc) e in Ccb 393.330 (+154.800 in Bcc). Mentre il compenso è stato di 1.160.020 per il Dg di Iccrea e di 826.490 per l’Ad/Dg di Ccb. Cassa Centrale di Bolzano ha liquidato 132.600 al presidente e 309.334 al direttore.



Politiche di remunerazione e principi cooperativi

Le politiche di remunerazione contengono, generalmente, la precisazione che sono coerenti con valori, finalità mutualistiche e carattere cooperativo delle Bcc. Un appassionato studioso di cooperazione e di economia civile, a proposito del rischio di perdere la sfida identitaria, dieci anni fa ammoniva le cooperative che imitavano metodi, governance e retribuzioni dell’impresa capitalistica, domandosi dove fosse finito lo spirito cooperativo quando direttori e dirigenti di cooperative percepivano compensi di centinaia di migliaia di euro. Un messaggio che, forse, la cooperazione di credito mutualistica potrebbe utilmente riconsiderare per rimuovere alcuni eccessi dal proprio futuro di sostenibilità.

Presenza territoriale

Trent’anni fa, il nuovo Testo unico bancario sanciva il passaggio da banche di agricoltori e artigiani (Cra) a banche dei soci e delle comunità locali (Bcc). L’ordinamento vigente conferma la finalità mutualistica (attività prevalente con i soci) e l’operatività limitata ai territori indicati nello statuto, nei quali devono risiedere o lavorare i soci e i clienti finanziati (solo il 5% dei prestiti può essere fuori zona).

Prima che l’apertura degli sportelli fosse liberalizzata (marzo 1990), le Cra erano in prevalenza monosportello: a fine 1989 le 728 Cra esistenti operavano con 1.446 filiali. La crescita è stata poi esponenziale. Il numero massimo di 4.448 sportelli è stato raggiunto con 690 Bcc nel 2013, quando già da cinque anni - dal picco del 2008 di 34.139 succursali di sistema - le altre banche chiudevano filiali. Al 30 novembre scorso, gli sportelli erano in totale 20.321. Di questi, 4.096 erano di 222 Bcc e 16.225 di altre banche (Spa, popolari ed estere). Le Bcc, quindi, evidenziano attualmente un calo di 352 sportelli (-8%) sul massimo del 2013, ma di soli 15 rispetto ai 4.111 del 2008. Anno top per le altre banche (con 30.028 filiali) che però operano oggi con 13.810 succursali in meno (-46%).



Filiali e modelli di business

I cambiamenti in atto nel settore sollecitano le banche ad adeguare il loro modello di business e, in particolare, a definire in quale modo supportare e gestire il rapporto con la clientela. Anche le Bcc lo stanno facendo, ma difficilmente rinunceranno al loro modo di fare banca che incardina sulle filiali la relazione con i clienti: per prestare loro consulenza e per assisterli con immediatezza e semplicità al fine di renderli autonomi nell’operatività ordinaria. Del resto le Bcc perseguono lo sviluppo economico-sociale delle comunità e per farlo insieme alle persone che ci vivono, sul territorio ci devono essere. A maggior ragione nei comuni con un minor grado di urbanizzazione. Non è per caso che nella fotografia scattata alla fine di novembre le Bcc siano l’unica banca in 739 comuni, per l’84,3% sotto i 5 mila abitanti. E che nei comuni fino a 15 mila abitanti il credito cooperativo abbia il 59% dei propri sportelli, mentre le altre banche soltanto il 36%.



