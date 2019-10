Le big tech sono tassabili, basta volerlo

L’Ocse ha presentato una proposta, che verrà discussa dal G20, e per la prima volta sembra esserci un accordo sulla possibilità di una tassazione unitaria non dipendente dalla giurisdizione fiscale. Ma, come sempre in materia fiscale, il diavolo si annida nei dettagli, e il rischio di un accordo al ribasso è reale. In particolare, il gruppo sembra orientato a proporre una distinzione tra profitti “normali” e profitti “residui”, con solo questi ultimi soggetti a tassazione sulla base dell’algoritmo e non della giurisdizione fiscale. Nessun sistema fiscale nazionale è basato su una distinzione del genere, che non ha giustificazione economica e apre la via a una miriade di problemi sulla definizione di cosa sia un profitto normale. La misura insomma rischia avere solo un impatto simbolico.

È importante che il governo italiano prenda in seria considerazione questo problema e adotti una posizione chiara in seno al G20, poiché da questo dipende la propria capacità di aumentare le entrate fiscali, ottenere un fisco più giusto, e ridurre lo svantaggio competitivo delle imprese italiane. Un governo alle prese con un’economia stagnante e con risorse sempre più scarse non può permettersi di trascurare questa opportunità.

* Sciences Po Parigi e Luiss