Le Bmw si apriranno con l'iPhone: arriva il supporto per Digital Key di Apple

Un modo semplice e sicuro per utilizzare l'iPhone come chiave digitale dell'auto per bloccare, sbloccare, guidare e condividere le chiavi con gli amici. All'Apple Worldwide Developer Conference (Cupertino) è stato annunciato che Bmw diventerà la prima casa automobilistica a consentire ai propri clienti di utilizzare iPhone come chiave per auto completamente digitale.

La collaborazione tra Bmw e Apple

Il costruttore tedesco è stato il primo a integrare l'iPod nei propri veicoli, prima a offrire il CarPlay wireless e ora a introdurre il supporto per la Digital Key memorizzata in modo sicuro nell'Apple Wallet che consentirà ai clienti di utilizzare un semplice tocco per sbloccare e mettere in moto, posizionando l'iPhone nell'alloggiamento per smartphone e premendo il pulsante di avvio. La configurazione della Digital Key può essere effettuata tramite la Bmw Smartphone App. Inoltre, il proprietario dell'auto potrà anche condividere l'accesso con un massimo di cinque amici, inclusa un'opzione di accesso auto configurabile per i giovani guidatori che limita la velocità massima, la potenza, il volume radio massimo e altre funzioni.

Il potenziale degli smartphone e la determinazione degli standard

Il gruppo Bmw ha da tempo riconosciuto il valore degli smartphone come chiavi digitali, se realizzato nel modo sicuro. La standardizzazione della chiave digitale porta vantaggi per l'esperienza utente, la sicurezza e la disponibilità nei modelli di smartphone. Apple e Bmw hanno lavorato a stretto contatto con il Car Connectivity Consortium (Ccc) per portare avanti la definizione di standard globali. La specifica Digital Key 2.0 per Nfc è stata rilasciata nel maggio 2020, mentre la prossima generazione di Digital Key che utilizza la tecnologia Ultra Wideband è già ben avviata.Ampia disponibilità per modelli Bmw e iPhoneLa Digital Key per iPhone è disponibile in 45 Paesi per un'ampia gamma di modelli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M e Z4 se prodotti dopo 1 luglio 2020. I modelli di iPhone compatibili saranno iPhone XR, iPhone XS o successivi e Apple Watch Series 5 o successivi.

Percorsi intelligenti per i veicoli elettrici Bmw su Apple MapsBmw e Apple hanno annunciato una nuova funzionalità che renderà più semplice per gli utenti CarPlay compiere viaggi più lunghi con i veicoli elettrici tenendo automaticamente conto di quando e dove caricare. I guidatori possono pianificare il viaggio in anticipo sul proprio iPhone o semplicemente inserire la propria destinazione tramite Apple CarPlay quando salgono in auto. In entrambi i casi, Apple Maps sceglierà il percorso ottimale in base all'autonomia elettrica e alle posizioni delle stazioni di ricarica lungo il percorso. Questa funzione semplice e immediata sarà disponibile per la prima volta sulla Bmw i4 (auto 100% elettrica) che verrà lanciata il prossimo anno.