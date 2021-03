Le bollicine Ferrari Trento per i brindisi ufficiali di Formula Uno Accordo triennale di Vincenzo Chierchia

Le bollicine italiane vincono allo sprint sullo champagne. Dopo Golden Globe e Luna Rossa è l’ora dell’auto. Ferrari Trento, icona storica dello spumante italiano, sarà lo spumante ufficiale del Campionato del mondo di Formula 1. E lo sarà da quest'anno e per i prossimi tre anni. Ad annunciarlo il Ceo di Ferrari spumanti, Matteo Lunelli, in un webinar on line questa mattina. “Le bollicine di Ferrari spumanti - ha spiegato Matteo Lunelli - saranno sul podio di tutti i prossimi gran premi di Formula 1 ma non solo. Diventare lo spumante ufficiale significherà essere presenti in tutte le occasioni che circondano l'evento gran premio. Un progetto che siamo convinti potrà fare la differenza per la notorietà di Ferrari Trento a livello internazionale”.

