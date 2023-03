Le Borse archiviano a sorpresa un trimestre d’oro. Quattro rischi dietro l’angolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

I mercati finanziari archiviano un primo trimestre sorprendente. Nel vero senso del termine dato che in pochi avrebbero scommesso sul +16% messo a segno dal tecnologico Nasdaq (miglior indice globale in questo primo scorcio del 2023) e sul +14,4% del tanto diverso (in quanto composto prevalentemente da bancari e da titoli value) Ftse Mib di Piazza Affari (miglior listino in Europa). In pochi avrebbero immaginato un +2% del mercato obbligazionario europeo e un +7% di quello statunitense riflesso nel...