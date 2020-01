Borse positive, Trump allenta la tensione. A Piazza Affari sale Amplifon Acquisti sulla scia dell’attenuazione delle tensioni in Medio Oriente, gli investitori tornano a concentrarsi sull'andamento dell'economia e sulle banche centrali di R.Fi.

(Reuters)

1' di lettura

Le Borse asiatiche chiudono la seduta all’insegna dei forti acquisti sull’attenuarsi delle tensioni in Medio Oriente. Bene Tokyo, il cui indice Nikkei ha guadagnato il 2,31% a quota 23,739.87, con un aumento di 535 punti. In rialzo anche Hong Kong, con un progresso superiore all’1%. I future sui principali listini europei indicano che i mercati del Vecchio continente apriranno in territorio positivo. Positivo il dato sulla produzione industriale in Germania, che a novembre segna un progresso dell’1,1%, -2,6% su anno.



Ieri è stata una seduta a due facce per le Borse europee. Dopo una iniziale reazione negativa all’attacco dell’Iran a due basi in Iraq che ospitano militari statunitensi, i listini del Vecchio Continente già a metà giornata avevano invertito la rotta, per chiudere poi le contrattazioni in terreno positivo. Wall Street ha chiuso la seduta in rialzo, con il Nasdaq ai massimi di sempre, dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha scongiurato un confronto militare con l'Iran.



Per approfondire

SEGUI IL FTSE MIB

SEGUI IL LISTINO COMPLETO

SEGUI LO SPREAD

COME SONO ANDATE LE BORSE IERI