Il piano Trump spinge le Borse. A Piazza Affari scatta Atlantia, spread in calo Listini in rialzo sulla spinta del piano per la (progressiva) riapertura dell'economia Usa lanciato dal presidente Trump. In Cina il Pil crolla del 6,8% nel primo trimestre ma gli investitori temevano una flessione ancora più marcata. E in Europa immatricolazioni auto giù del 52% a marzo di Enrico Miele e Stefania Arcudi

(REUTERS)

3' di lettura

Le Borse europee viaggiano in rialzo nella seduta del 17 aprile grazie al piano in tre fasi per la progressiva riapertura dell'economia Usa lanciato dal presidente americano Donald Trump, che sta studiando un alleggerimento delle misure di lockdown d'intesa con i governatori (che in parte potranno stabilire il timing per la ripartenza delle attività). E così dopo l'andamento positivo delle Borse asiatiche, i listini del Vecchio Continente registrato tutti rialzi tra il 2 e il 3% (con in testa Parigi e Francoforte). Un'ulteriore sostegno ai mercati arriva anche dal rinnovato ottimismo sulla possibilità di trovare un farmaco efficace nella cura del Covid-19: i pazienti di un ospedale di Chicago, infatti, trattati con l'antivirale dell'azienda biotecnologica americana Gilead Sciences sembrano rispondere bene al farmaco, dando una speranza ai ricercatori di tutto il mondo. Gli investitori sembrano così aver digerito in fretta anche la frenata senza precedenti della crescita cinese a causa del coronavirus: il Pil è crollato nel primo trimestre del 9,8% rispetto a quello precedente e del 6,8% nel confronto sui 12 mesi. In termini annuali, Pechino non registrava una contrazione dal 1976. Il calo, tuttavia, è minore della attese degli analisti che temevano una frenata oltre l'8%. Ma in Europa - in attesa di capire quali saranno le mosse dei governi contro la pandemia - i segnali di allarme sull'economia si moltiplicano: l'ultimo in ordine di tempo è il crollo del mercato dell'auto, con le nuove immatricolazioni scese del 51,8% a marzo.

Sul Ftse Mib guidano Moncler e UniCredit

Sul listino principale milanese sono in salita quasi tutti i titoli (fa eccezione Diasorin dopo l'accelerata delle sedute precedenti). La migliore è Moncler, seguono le banche con UniCredit in grande spolvero assieme a Mediobanca. Bene anche la società Nexi, che ha collocato un prestito convertibile da 500 milioni di euro, mentre sono più lenti sul Ftse Mib i petroliferi, da Eni a Saipem, a causa della debolezza del greggio. In rialzo anche Fca nonostante la debolezza del mercato dell'auto.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Spread con Bund in calo a 229 punti

Prosegue il restringimento dello spread tra BTp e Bund che torna sotto quota 230 punti. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark scadenza agosto 2030 e il pari scadenza tedesco, prosegue il trend registrato già ieri dopo l'impennata del giorno precedente, ed e' indicato a 229 punti base, 6 punti in meno del closing della vigilia a 235 punti. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che scende all'1,84% dall'1,89% del riferimento del 16 aprile.

Petrolio volatile tra Pil Cina e mosse Trump

Il petrolio viaggia a corrente alternata, con il Brent in rialzo e il Wti in discesa. A orientare il mercato è da un lato l'ottimismo per le decisioni di Donald Trump, ma dall'altro lato pesano alcuni dati negativi sull'economia cinese. Il greggio, inoltre, continua a essere sotto pressione a causa delle revisioni al ribasso delle stime sulla domanda globale nel 2020 da parte dell'Opec e dell'Aie. I future del greggio si muovono al momento a corrente alternata: i contratti del Brent a giugno salgono del 2,88% a 28,61 dollari al barie, quelli del Wti a maggio (in scadenza il 21 aprile) scendono dell'1,06% a 19,66 dollari, confermandosi attorno ai minimi in 18 anni. Il contratto del Wti a giugno, più attivo, sale del 3,64% a 26,46 dollari.

Borsa Tokyo chiude in rialzo del 3,15%, aiuta piano riapertura Usa

La Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo la seduta rassicurata dal prossimo piano di riapertura dell'economia Usa che è riuscita ad arginare la caduta del Pil della Cina, una frenata senza precedenti ma comunque inferiore alle attese e con dichiarato ottimismo sul secondo trimestre. Cosi' al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato il 3,15% a 19.897,26 punti e il piu' ampio indice Topix un progresso dell'1,43% a 1.442,54 punti.