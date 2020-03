Il bazooka Fed non basta, Piazza Affari a picco con lo spread in area 270 punti I listini continentali si allineano al trend negativo dell'Asia dopo il taglio a sorpresa dei tassi da parte della Federal Reserve per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Attesa per le decisioni dell'Eurogruppo, mentre in Cina crolla la produzione industriale nel periodo gennaio-febbraio. Giù anche il petrolio, in rialzo l'oro di Paolo Paronetto

La diffusione della pandemia di Covid-19 e le sue crescenti ricadute sull’economia, con sempre più paesi europei che decretano il “lockdown”, la chiusura di tutte le attività non essenziali, per prevenire la diffusione del virus, affossa le Borse europee. La gravità della situazione è peraltro testimoniata dal “bazooka” messo in campo dalla Federal Reserve, che tuttavia non è bastato per rassicurare i mercati. La Fed ha tagliato i tassi all'intervallo 0-0,25% (ai livelli della grande crisi del 2008) e stanziato 700 miliardi per comprare Treasury e mutui cartolarizzati sul mercato, dichiarandosi pronta a supportare con tutto il suo potenziale la congiuntura americana. Una mossa arrivata con la sponda delle altre banche centrali mondiali, che hanno annunciato misure per fornire liquidita' in dollari ai mercati. Molti analisti segnalano la straordinarietà, per dimensioni e portata, delle mosse della Fed, notando tuttavia che il mercato si attendeva proprio interventi straordinari: resta quindi da capire se quanto annunciato ieri potrà modificare il sentiment degli investitori.

Il FTSE MIB milanese ha aperto a singhiozzo per la difficoltà di molti titoli a fare prezzo, allineandosi poi all'andamento generale delle Piazze Continentali. Dopo un avvio poco mosso, lo spread BTp-Bund è tornato a salire, riportandosi in area 270 punti base, sui massimi già toccati venerdì. Dopo le mosse della Fed e delle altre banche centrali, in ogni caso, il mercato ora attende la risposta della politica. Gli occhi degli investitori sono puntati sull'Eurogruppo, chiamato a valutare la situazione e quali nuovi passi intraprendere.

In Cina crolla la produzione industriale

Sul fronte macroeconomico, l'impatto economico della pandemia è testimoniato dai primi dati concreti arrivati dalla Cina. Nella Repubblica Popolare la produzione industriale è diminuita del 13,5% nel periodo

gennaio-febbraio rispetto all'anno precedente, secondo quanto riferito dal National Bureau of Statistics. Il risultato è stato peggiore

del calo del 3% previsto dagli economisti. Gli investimenti in immobilizzazioni, un indicatore dell'attività di costruzione, sono scesi del 24,5% nel periodo, invertendo la crescita del 5,4% nel 2019. Le vendite al dettaglio sono crollate del 20,5% nei primi due mesi

dell'anno - in genere una stagione boom per i consumi -

rispetto alla crescita dell'8% a dicembre. Gli economisti

prevedevano un calo del 5%.

A Milano male Atlantia, si salva Diasorin

Tornando al Ftse Mib milanese, le vendite colpiscono Amplifon, Stmicroelectronics, Cnh Industrial, Leonardo - Finmeccanicae Prysmian, che cedono oltre il 10%. Continua il momento nero di Atlantia, con i dati sul crollo del traffico, mentre limitano i danni le utility. Positiva Diasorin, al lavoro su un test per l'identificazione rapida del coronavirus. . Sul resto del listino tra i pochi titoli brillanti c'è Centrale Del Latte D'italiasui rumors di possibili operazioni straordinarie.

Giù il petrolio, in rialzo l'oro

Sul mercato dei cambi, la mossa della Fed colpisce il dollaro, che si indebolisce a 1,1165 per un euro (1,1070 venerdì in chiusura). Il biglietto verde è invece in rafforzamento nei confronti dello yen dopo gli interventi a sostegno della liquidità annunciati dalla Bank of Japan a 106,53 yen (105,83), mentre l’euro/yen è a 119,04 (118,91). Le prospettive di un calo della domanda globale di energia affossano il petrolio: Il future aprile sul Wti perde il 3,5% a 30,62 dollari al barile, mentre la consegna maggio sul Brent cede il 5,32% a 32,05 dollari.