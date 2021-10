Le Borse guardano alle trimestrali dei big tech. I livelli da monitorare

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le principali Borse internazionali si lasciano alle spalle una settimana complessivamente positiva. Il miglior indice è quello di Hong Kong con un balzo del 3 per cento. Rialzi superiori all’1% per S&P 500 e Nasdaq mentre l’Europa è andata più a rilento con Piazza Affari che comunque ha mantenuto un progresso dello 0,3 per cento. In picchiata la Borsa brasiliana con l’indice Bovespa che ha ceduto oltre il 7 per cento. La settimana entrante sarà molto ricca di dati macro a partire dal Pil Usa nel ...