Le borse del brand Maria La Rosa tra innovazione e antichi telai

La produzione arriva a 10mila pezzi all’anno e l’intenzione è di crescere ulteriormente.

Accanto alla collezione di borse, nata subito dopo il lancio dei primi prodotti, coesiste una linea di calze, per la quale per 25 anni c’è stato un rapporto di esclusiva con Barney's.

«Anche in questo caso la ricerca è una nostra priorità - dicono -. In particolare per fantasie e tessuti, ma abbiamo anche continuativi in seta e cachemire. Per ogni collezione sviluppiamo anche una serie di calze».

La borsa iconica si chiama Game, di fettuccia o nastro tessuto a telaio e poi intrecciato. Si tratta di una clutch foderata in viscosa con taschina applicata e cerniera rigida. Ha due dimensioni media e piccola, con una catena da mettere a tracolla. Può essere tinta unita o in fantasia, nelle quali le borse vengono tinte una volta intrecciate. Segno distintivo essere un accessorio elegante.

La clutch viene poi realizzata anche per l’estate e in questo caso viene declinata in rafia, anche a righe.