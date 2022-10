Borse europee si rafforzano, si preannuncia un buon avvio a Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee, dopo un'ottava a due velocità. sono in cerca di direzione, nonostante l’escalation in Ucraina, dove è stata bombardata anche la capitale Kiev. Gli investitori, intanto, si interrogano sulle mosse che annunceranno le banche centrali, per raffreddare l’inflazione al 2%. Nella prossima riunione del 27 ottobre, la Bce «dovrà compiere nuovamente un significativo passo avanti», ha detto il governatore della banca centrale olandese e membro del consiglio direttivo Bce, Klaas Knot. Intanto oggi l'indice economico di fiducia degli investitori misurato dalla società di consulenza Sentix, è sceso, ad ottobre nella zona euro, al livello più basso dal maggio 2020.

Così gli indici procedono a passo lento, recuperando parzialmente dopo i ribassi delle prime ore: così viaggiano a corrente alternata il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam. Per quanto riguarda le piazze asiatiche, la Cina torna alle attività dopo la settimana di festeggiamenti dedicata alla Golden Week e gli indici viaggiano in deciso calo, mentre Tokyo è chiusa.

Poche indicazioni arriveranno da Wall Street, dove il mercato dei bond è chiuso per il Columbus Day e probabilmente anche il mercato azionario, che è aperto regolarmente, procederà a ranghi ridotti. Questo mentre si attendono già i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, in arrivo mercoledì. Del resto il dato sul mercato del lavoro americano non fa ben sperare su un rallentamento del rialzo dei tassi da parte della banca centrale americana: anche se a settembre sono state create meno buste paga del previsto (263.000), gli stipendi sono aumentati del 5% rispetto all’anno prima e anche la disoccupazione è scesa al 3,5%.

BoE amplia acquisti bond in vista deadline piano emergenza

La Banca d'Inghilterra aumenta il volume giornaliero dell'asta degli acquisti di Gilt (i Titoli di Stato britannici) a 10 miliardi di sterline per garantire che ci sia una capacità sufficiente prima della fine dell'intervento temporaneo di emergenza di acquisti di Gilt del 14 ottobre. La BoE ha affermato che la dimensione massima di ciascuna operazione sarà confermata ogni mattina ed è stata fissata a un massimo di 10 miliardi di sterline nell'asta di oggi. La Banca centrale inglese ha anche annunciato che lancerà una nuova struttura di repo collaterale temporanea per supportare le banche ad allentare le pressioni di liquidità che devono affrontare i fondi dei loro clienti coinvolti nelle recenti turbolenze del mercato che hanno minacciato i fondi pensione. Le operazioni di assicurazione sulla liquidità proseguiranno oltre la fine di questa settimana.

A Milano occhi su settore auto, in coda Saipem

A Piazza Affari Stellantis è in discesa, nel giorno in cui il gruppo ha annunciato di aver siglato un memorandum d'intesa non vincolante con Gme Resources Limited per la futura vendita di ampie quantità di prodotti a base di solfato di cobalto e nichel per le batterie da NiWest Nickel-Cobalt Project, in Australia Occidentale. Anche Pirelli & C paga il rallentamento del comparto auto in Europa, mentre nel fine settimana il presidente, Ning Gaoning, si è dimesso da tutte le cariche ricoperte nel cda, in ragione della cessazione dalla sua carica di presidente di Sinochem Holdings Corporation Ltd. Ancora giù anche Telecom Italia e Stmicroelectronics, dopo che il Governo americano ha introdotto nuovi limiti alle esportazioni di semiconduttori in Cina.Tentano il recupero Banca Mediolanum dopo i dati sulla raccolta netta di settembre ed è bene impostata Banca Generali, sempre nel giorno dei dati sulla raccolta. Per contro Saipem è in coda al Ftse Mib.

