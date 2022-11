Le Borse cinesi precipitano ai minimi dal 2006. Rischio o opportunità?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tassi e inflazione non sono gli unici crucci degli investitori. È tornato alla ribalta il tema Covid. Come nell’inverno di tre anni fa l’epicentro è lo stesso: la Cina. Da quelle parti la gente è in piazza e protesta per le dure misure di restrizione varate dalle autorità per ridurre i rischi di una nuova ondata di contagi. Ed ecco che gli investitori sono tornati a vendere: l’indice Hang Seng di Hong Kong (la componente cinese più accessibile agli occidentali) ha ceduto l’1,57% il 28 novembre interrompendo...