Le Borse consolidano, entrano nel vivo le trimestrali Usa

Settimana interlocutoria per le Borse internazionali, dove hanno svettato solo gli Emergenti con l’indice Msci settoriale in progresso del 2,5% grazie all’indebolimento del dollaro. Meglio hanno fatto Hong Kong e San Paolo. Frazionale ribasso invece per l’Europa e il mercato Usa. Il tema inflazione tiene ancora banco ma l’azionario al momento si mostra resiliente al balzo dei prezzi Usa al top da 40 anni. In avvio di settimana subito riflettori puntati sui dati cinesi con il Pil nel quarto trimestre...