Le Borse consolidano, riflettori su trimestrali Usa e Fed

I punti chiave Qui Wall Street: l’S&P 500

Qui Piazza Affari: il Ftse Mib

Oro e dollaro

Le Borse internazionali sembrano aver perso lo smalto dei mesi scorsi ma continuano a mantenere un’impostazione di fondo al rialzo. Nella settimana alle spalle hanno brillato in particolare Milano (+1,7%) e l’India (+2%). Piazza Affari mostra una forza crescente rispetto al resto d’Europa e soprattutto nei confronti del Dax. L’indice tedesco e l’S&P 500 hanno chiuso in frazionale rialzo mentre pesante (-2,5%) è stato il bilancio per il Nikkei. Il tema del caro energia e dell’inflazione tiene ancora...