Le Borse sottotono aspettano Powell. A Piazza Affari giù St

L'attesa è tutta per l'intervento del presidente della Fed: il mercato vuole rassicurazioni sui timori di aumento dell'inflazione e sul sostegno della banca centrale Usa alla ripresa

Le vendite sui minerari e sui titoli tecnologici stanno piegando i mercati azionari europei ma è la preoccupazione per l’andamento dei rendimenti dei titoli di Stato, Usa in particolare, in risposta alle prospettive di inflazione che è alla base della debolezza dei listini mentre si aspettano le indicazioni che potrà fornire sul tema il presidente della Federal Reserve Jerome Powell nel suo intervento al summit del Wall Street Journal. Amsterdam (su cui pesa il ko di Asml nel settore chip) e Londra, molto esposta alle società di materie prime, sono le peggiori.

Treasury sotto l'1,5% ma mercato resta teso e aspetta Powell

Si allenta un po' la tensione sui governativi, con i rendimenti sui Treasury Usa che scendono all'1,45% dopo aver toccato il top da un anno a 1,614%. La soglia dell'1,5% è un livello psicologico importante, perché è il livello del dividend/yield di Wall Street (indice S&P 500): quando i rendimenti dei titoli di Stato superano questa soglia, diventano più convenienti rispetto all’investimento in Borsa. Questo fa cadere le Borse. Nella seduta di mercoledì, un rumor sulla non necessità di un’azione drastica da parte della Bce nel contrastare il rialzo dei tassi r alcune dichiarazioni di Weidmann ("il recente rialzo dei tassi non è particolarmente preoccupante") per far partire le vendite sui governativi. «Tali dichiarazioni, sebbene non particolarmente sorprendenti - dicono gli analisti di Mps Capital Services - sono state percepite dal mercato come incoerenti rispetto a quanto affermato nei giorni scorsi da diversi membri Bce. La reazione che c’è stata sul mercato la dice lunga sul livello di ipersensibilità sul tema in questo momento». L’incertezza, secondo gli esperti, «porterà verosimilmente gli operatori a dare maggior peso ai fatti (il ritmo di acquisti Pepp) più che alle dichiarazioni nelle prossime settimane». In questo contesto, gli occhi sono tutti puntati su Powell: «Vedremo se riuscirà a trovare le parole giuste per riuscire a rassicurare gli operatori».

A Piazza Affari vendite su St, acquisti sulle utility

Il FTSE MIB limita le perdite, mentre spicca il calo di Stmicroelectronics, che segue la scia dei titoli tecnologici con il Nasdaq ai minimi da metà gennaio, mentre perdono oltre due punti percentuali Ferrari, Unicredit e Finecobank, quest’ultima nonostante abbia presentato dati di raccolta in accelerazione nel mese di febbraio.Al contrario salgono le utility, con Enel capofila, mentre Telecom Italia è sostenuta dalle valutazioni positive degli analisti di Kepler a valle del piano 2021-23 del gruppo tlc. Tra gli altri bene Italgas che si è aggiudicata la gara per la gestione per 12 anni della distribuzione del gas naturale nell’area territoriale di Torino 1. Rialzo vicino a un punto percentuale per Inwit prima dei conti 2020.

Su Aim Italia spiccaEnergica Motor Company: l'americana Ideanomics investirà 10 milioni per sottoscrivere quasi due terzi dell'aumento di capitale annunciato. Sale Tenax Internationalgrazie ai nuovi ordini dall'estero per la società di macchine elettriche per la pulizia delle strade.

Dubbi sulle mosse Opec+, petrolio in calo

Torna a indebolirsi il prezzo del greggio dopo il rialzo della vigilia. Nella seduta di mercoledì 3 marzo i prezzi erano cresciuti sulla scia del calo record delle scorte di carburanti in seguito all’ondata di gelo di Texas (dati anomali che verranno verosimilmente compensati nelle prossime settimane, secondo gli analisti d Mps) e in scia alle indiscrezioni sulla possibilità che i Paesi dell’Opec+ decidano di non aumentare la produzione nella riunione.