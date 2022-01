Borse europee ancora in rialzo dopo Powell, attesa per inflazione Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo i rialzi della vigilia, le Borse europee viaggiano ancora di buon passo, sulla scia di Wall Street e delle piazze asiatiche, dopo la testimonianza del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e in attesa del cruciale dato sull'inflazione americana, in calendario nel pomeriggio. Così sono tutti in rialzo il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il Ftse 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam.

Martedì Wall Street ha rimbalzato, con il Nasdaq in testa, dopo che Powell ha confermato per quest'anno tre rialzi dei tassi, come atteso. Il fatto che il tono del numero uno della Fed non sia stato più aggressivo del previsto ha dato il la al recupero dei titoli tech, penalizzati nelle ultime sedute. L'attenzione è oggi sui numeri dei prezzi al consumo, con le attese che sono per un 7% tendenziale, dopo 6,8% di novembre.

A Milano giù Unicredit, bene auto e oil

Sull'azionario, a Piazza Affari in calo Unicredit, in coda al listino principale. Secondo indiscrezioni di stampa la banca potrebbe essere interessata all`acquisizione della banca russa Otkritie e potrebbe entrare in data room nel corso della settimana. Ben intonate le altre banche con l'eccezione di Bper, mentre Banca Carige recupera dopo lo scivolone della vigilia. Corre il Banco Bpm, tra i migliori. In testa al listino petroliferi e auto, con Eni e Saipem in rialzo in una clima positivo per tutto il comparto, dopo il rally del greggio. Ben comprate anche Prysmian e Stellantis.

Loading...

Il dollaro recupera terreno, petrolio ancora in rialzo

Sul mercato valutario, il dollaro recupera terreno dopo essere sceso sui minimi da sei settimane e l'euro tratta a 1,1356 dollari (da 1,1364 alla vigilia in chiusura) e a 131,058 yen (da 131,102 yen) mentre il dollaro vale 115,40 (da 115,361).

Infine, il petrolio si conferma in rialzo dopo essere salito sui massimi da due mesi, con i dati delle scorte dell'industria americana che mostrano una riduzione e con il ritorno dell'appetito per i titoli rischiosi: il Brent marzo è scambiato a 83,75 dollari (+0,04%) mentre il Wti febbraio è a 81,39 dollari (+0,2%).

Il cambio euro / dollaro Loading...

Balzo dei rendimenti, Bund quasi a zero

Lo scenario di attesa per un inasprimento finanziario alimenta le vendite sulle obbligazioni e spinge al rialzo i rendimenti dei bond sul mercato secondario: lunedì il Treasury Usa decennale è arrivato all’1,8%, un livello abbandonato a gennaio 2020, prima della pandemia. Nel frattempo, andamento è in leggero calo per lo spread tra BTp e Bund: il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 140 punti base, dai 141 punti base registrati al closing precedente. In lieve flessione anche il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione all'1,37% dall'1,38% della chiusura precedente. Il tasso del Bund si è avvicinato allo 0 (-0,03%).



Tokyo chiude a +1,92% in scia a Wall Street

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo che interrompe la serie di tre sedute negative consecutive sfruttando la buona intonazione di Wall Street seguita alle indicazioni di politica monetaria arrivate ieri della Fed. A fine seduta l'Indice Nikkei ha messo a segno un rialzo dell'1,92%, a quota 28.765,66 punti. Bene anche il più ampio Indice Topix che ha registrato un guadagno dell'1,64% attestandosi a 2.019,36 punti.