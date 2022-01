Le Borse europee aprono il 2022 in rialzo dopo il 2021 da record

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un 2021 da record per tutte le principali Borse europee e mondiali, il 2022 inizia con il segno più per i listini del Vecchio Continente. Se a Piazza Affari, con il FTSE MIB in positivo, gli occhi sono puntati oggi su Iveco Group, che debutta sul listino dopo lo scorporo da Cnh Industrial, in Europa l’attenzione sarà concentrata sui dati sull’inflazione che in settimana usciranno da Italia, Francia, Germania e Unione europea. Oggi 3 gennaio sono chiuse in Asia le Borse di Tokyo e Shanghai e in Europa quella di Londra.

A Piazza Affari, tra i titoli, in evidenza Telecom Italia che guida il Ftse Mib: il presidente di Cdp Gorno Tempini, in una intervista a Il Sole 24 Ore, sottolinea il supporto dell'azionista pubblico di Tim per il progetto della rete unica e la necessità di realizzarlo in tempi brevi e apre alla presenza di un investitore privato come Kkr. Bene le banche, in particolare Intesa Sanpaolo e Unicredit. Seduta di acquisti anche per Nexi, dopo che è diventata efficace l'incorporazione di Sia.Fuori dal segmento principale, in evidenza Fiera Milano, che ha rivisto al rialzo la guidance 2021 alla luce dei nuovi ristori Covid ricevuti. Bene anche Borgosesia Ord che ha annunciato a fine 2021 l'acquisizione di un immobile a Gardone Riviera. In tutta Europa è in fermento il settore auto, che trova una spinta dai dati sulle vendite di Tesla nel 2021. La società fondata da Elon Musk ha venduto oltre 936mila veicoli, in deciso rialzo rispetto al quasi mezzo milione di unità del 2020. A Wall Street, nel pre-mercato i titoli Tesla segnano un progresso del 7,17 per cento.



Spread BTp/Bund torna a scendere, cala a 131 punti base



Arretra, in prossimità di metà seduta, lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco scende, infatti a 131 punti base dopo essere salito all'apertura a 138 punti base dall'ultima posizione registrata a 136 punti. Scende anche il rendimento del BTp decennale benchmark ora indicato all'1,16% dall'1,19% dell'apertura e dall'1,17% dell'ultimo closing.



Euro stabile sul dollaro, petrolio in rialzo

Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro resta sostanzialmente sui livelli di fine 2021 segnando 1,1338 (da 1,1326 del fixing Bce del 31 dicembre). Euro/yen a 130,73 (130,38). Dollaro/yen a 115,31 (115,11). Continua la scivolata della lira turca che supera 13,6 per un dollaro dopo i dati sull'inflazione record di dicembre della Turchia (36,08% annuo). A inizio 2021 il cambio dollaro/lira turca era di 7,4. Prezzi del petrolio in rialzo di circa un punto percentuale con il Brent marzo a 78,5 dollari al barile e il Wti febbraio a 75,9 dollari al barile. Risalgono i prezzi del gas che tornano sopra 70 euro per megawattora in Europa.

I temi del 2022



L’anno appena chiuso è stato positivo per tutte le Borse, grazie a un ecosistema quasi idilliaco per loro: crescita economica forte dopo il “buco” del 2020, banche centrali super-attive nell’iniettare liquidità, politiche fiscali espansive e ottimismo sull’avanzamento della campagna vaccinale. Il 2022 inizia invece con molte più incertezze: le banche centrali sono in ritirata (a partire dalla Fed Usa), la crescita economica andrà confermata in un contesto di carenza di materie prime e di rincari generalizzati dei prezzi, e le politiche fiscali dovranno trovare conferma nella loro implementazione. Questo scenario incerto, in un contesto di mercati molto cari, rappresenta il punto di domanda maggiore per i listini.