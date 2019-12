Piazza Affari vivace nel giorno delle "tre streghe". Ue aspetta Pil Usa

La logica del loro ragionamento è semplice: dopo il mezzo accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina e dopo le potenti manovre monetarie messe in campo dalle banche centrali nel 2019 (in 16 hanno tagliato i tassi quest’anno), l’economia globale potrebbe migliorare. Che questo sia un pensiero sempre più diffuso, lo dimostra un recente sondaggio di Bank of America tra 247 gestori globali: ormai il 68% degli intervistati ritiene improbabile una recessione nel 2020.

Gli appuntamenti di oggi

Ovviamente l’ottimismo andrà confermato nei fatti. E già oggi arriveranno un po’ di dati macroeconomici in grado di dare qualche indicazione utile. La settimana si chiude infatti con l’indice sulla fiducia dei consumatori in Germania e Italia: indicatori importanti soprattutto per capire lo stato di salute della prima economia europea, che ormai balla tra stagnazione e recessione.

Sempre in mattinata arriveranno poi le spese per consumi in Francia, il Pil britannico, i prezzi alla produzione e la bilancia commerciale in Italia.

Indicatori importanti anche nel pomeriggio. Dagli Stati Uniti sono infatti attesi i dati del Pil (finali del terzo trimestre), con il deflatore dei consumi e la fiducia delle famiglie calcolata dall’Università del Michigan. Arrivano infine i dati sui redditi delle famiglie.

La Borsa di Milano