Borse europee in buon rialzo dopo la stretta di Fed e BoE, attesa per la Bce

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La speranza che l'aggressività della Federal Reserve riesca a tenere a bada l'inflazione senza pregiudicare la ripresa economica globale spinge i listini azionari europei, che confermano il trend rialzista seguito ieri da Wall Street e nella notte dalle Piazze asiatiche. L'istituto centrale americano ha raddoppiato il ritmo del tapering, la riduzione degli acquisti di asset, e prevede ora tre rialzi dei tassi di interesse il prossimo anno. L'esempio della Fed è stato seguito anche dalla Banca d'Inghilterra, che ha alzato il suo tasso di interesse principale allo 0,25% (dallo 0,10%) a causa dell'aumento delle pressioni inflazionistiche in Gran Bretagna. Invariato invece il target di 895 miliardi di sterline per l'acquisto di asset. La palla passa ora alla Bce, che nel primo pomeriggio comunicherà i propri aggiornamenti in tema di politica monetaria. Il FTSE MIB di Piazza Affari guadagna così terreno insieme agli altri principali listini. Tra i principali titoli milanesi, occhi puntati su Telecom Italia dopo il nuovo profit warning legato al contratto con Dazn sulla Serie A di calcio.

Quanto alla Bce, l'attenzione del mercato sarà rivolta in particolare al futuro dei piani di riacquisto ordinari (Pspp) e di emergenza (Pepp), che sarà cruciale anche per il comportamento dei titoli di Stato del Vecchio Continente.

Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Tim sotto i riflettori tra profit warning e attesa cda

Per quanto riguarda Tim, mercoledì sera il gruppo ha comunicato un aggiornamento delle guidance sul 2021 con un forte deterioramento dell'ebitda domestico e della posizione finanziaria. La flessione dei margini è imputabile principalmente a minori ricavi della telefonia fissa, in parte connessi all'andamento dell'accordo con Dazn per la distribuzione della Serie A Tim. Le stime per gli anni successivi saranno aggiornate con il piano 2022-24. «La revisione e' molto pesante - commentano gli analisti di Equita - da verificare quanto mitigabile sul 2022-23 con una revisione del contratto Dazn, anche se il comunicato segnala un peggioramento anche nei ricavi fissi ex Dazn (probabilmente più strutturale)». Per gli esperti, quindi, «con questi numeri ci sembra difficile per il cda non considerare con grande attenzione l'offerta Kkr». Occhi puntati anche su possibili novità in tema di governance, anche se secondo Il Sole 24 Ore nel cda di venerdì non ci saranno sviluppi e non arriveranno e dimissioni dell'ex a.d. Luigi Gubitosi né la nomina di un nuovo ceo, anche se Vivendi potrebbe chiedere il rinnovo del board, forse anche come arma negoziale per sbloccare l'impasse.

Ancora analisi sul piano UniCredit. Per Mediobanca «Babbo Natale esiste»

Occhi puntati anche su UniCredit mentre Piazza Affari continua a esaminare i dettagli del nuovo piano strategico presentato la scorsa settimana. Tra gli ultimi commenti da parte degli analisti, si segnala quello arrivato da Berenberg, che ha confermato la raccomandazione "buy" e alzato notevolmente il target price, a 17 euro dai precedenti 12,1. Gli esperti di Mediobanca, da parte loro, hanno commentato il piano strategico con un entusiastico «Babbo Natale esiste: più ritorni agli azionisti e maggior redditività di quanto avevamo desiderato», citando in particolare i 16 miliardi di capitale che sarà distribuito ai soci sotto forma di dividendi e buyback e il target di Rote oltre al 10%.

Spread BTp-Bund a 125 punti. Valute, a picco la lira turca

Sull'obbligazionario, è in calo lo spread tra BTp e Bund nella giornata della riunione della Bce. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il titolo di pari durata tedesco è indicato nelle prime battute a 125 punti base, dai 128 punti del closing di mercoledì. Leggero calo anche per il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato allo 0,90% dallo 0,92% del riferimento della vigilia.