Le Borse europee tentano il rimbalzo, a Piazza Affari Pirelli “inciampa” sul bond I mercati risalgono con i dati positivi della Cina su produzione e vendite al dettaglio, ma resta la preoccupazione per i contagi in particolare negli Usa, con l'allarme per un nuovo lockdown lanciato dal sindaco di New York, nel Regno Unito e in Giappone. Euro stabile a 1,21 dollari, debole il petrolio di Enrico Miele e Andrea Fontana

(REUTERS)

I mercati risalgono con i dati positivi della Cina su produzione e vendite al dettaglio, ma resta la preoccupazione per i contagi in particolare negli Usa, con l'allarme per un nuovo lockdown lanciato dal sindaco di New York, nel Regno Unito e in Giappone. Euro stabile a 1,21 dollari, debole il petrolio

3' di lettura

Le Borse europee tentano il rimbalzo nella seduta del 15 dicembre nonostante l'ottimismo dovuto all'avvio della campagna di vaccinazione negli Usa sia frenato dalla prospettiva di nuovi lockdown in Europa (Germania, Paesi Bassi e Londra in particolare). Sul fronte macroeconomico, le indicazioni positive arrivate dai dati cinesi sulla produzione industriale (+7% annuo a novembre) e sui consumi (+5% vendite al dettaglio sempre il mese scorso) stanno spingendo i titoli del comparto auto. Nel frattempo, le autorità statunitensi stimano di poter vaccinare l’80% della popolazione entro l’estate 2021. Occhi puntati anche sui passi avanti fatti nei negoziati sulla Brexit - seppur ancora in alto mare - e in quelli al Congresso Usa sul pacchetto di stimoli fiscali all’economia da oltre 900 miliardi di dollari. A movimentare le Borse ci pensa anche l’attesa per le nuove misure di stimolo che la Federal Reserve annuncerà, probabilmente, il 16 dicembre sulla scia di quanto ha già fatto dalla Bce.

A Piazza Affari scivola Pirelli, risale Atlantia

Sul Ftse Mib spicca il calo di Pirelli: il gruppo ha collocato un prestito obbligazionario convertibile da 500 milioni di euro. Il prezzo di conversione è pari a un premio del 39% sulla chiusura di Borsa del 14 dicembre e del 45% rispetto al prezzo di collocamento (4,3 euro) dell'operazione. E così le azioni - fanno notare i broker - si stanno allineando su valori simili. Poco mossa Tim che ha annunciato di aver acquistato, insieme a Telefonica e Claro, le attività mobili della brasiliana Oi per un valore di circa 2,7 miliardi di euro. In evidenza Atlantia che risale dopo il netto calo della vigilia in attesa di una nuova offerta Cdp. Bene Leonardo sostenuta dall'accordo con Enel sulla sicurezza digitale e la prospettiva di un incremento delle spese per la difesa da parte del governo Conte nel 2021. Brillante Cnh Industrial.

Loading...

Spread in aumento, tasso su nuovi minimi storici

In lieve aumento lo spread tra BTp e Bund, sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 117 punti base, in rialzo di un punto rispetto ai 116 punti del riferimento del 14 dicembre. Il rendimento del BTp decennale benchmark viene indicato allo 0,54%, aggiornando il minimo storico dello 0,55 per cento segnato alla vigilia in chiusura.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

La Borsa Tokyo chiude a -0,17% su stop a turismo per Covid

Chiusura in leggero calo per la Borsa di Tokyo. Sulla svolta negativa delle contrattazioni ha inciso la decisione del governo nipponico di interrompere la campagna di promozione del turismo interno, a causa della recrudescenza dei casi di coronavirus. L'indice Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,17% a 26.687 punti.



Mercati stretti tra vaccini e lockdown "natalizi"

I motivi principali che toccano i listini in questo periodo sono due: la fiducia sul vaccino anti-Covid (che il mercato crede possa far tornare il mondo a un maggiore normalità almeno nella seconda parte del 2021) e i massicci stimoli fiscali e monetari che Governi e banche centrali continueranno a pompare. Da un lato, infatti, la campagna vaccinale sta davvero partendo in molte parti del mondo: dopo le prime dosi somministrate in Gran Bretagna, nelle scorse ore hanno iniziato gli Stati Uniti e il Canada. Dall’altro, dopo la Bce, il 16 dicembre anche la Fed dovrebbe rafforzare il proprio impegno a sostegno dell’economia. Infine, stanno facendo passi avanti (pur con una certa fatica) sia il piano di stimoli fiscali Usa da 900 miliardi, sia il Recovery Fund europeo.