Borse europee in frenata dopo il rally. A Piazza Affari gli oil restano indietro Dopo il grande rally di novembre, i mercati si interrogano su quanto possano ancora crescere in attesa dei vaccini di Chiara Di Cristofaro e Flavia Carletti

Segno meno sulle Borse europee, dopo il grande rally di novembre e l'avvio incerto del mese di dicembre. Gli investitori oscillano tra la voglia di trarre profitto e l'ottimismo per le notizie confortanti sui vaccini anti Covid.

A Wall Street l'S&P500 ha aggiornato ancora i nuovi massimi, con rinnovate speranze per l'approvazione in Congresso di un nuovo piano di stimoli per l'economia. Intanto, i dati macroeconomici che arrivano dall'Asia mostrano la continua ripresa della Cina: l'indice Pmi Servizi cinese è salito ai massimi da 10 anni e anche in Giappone l'indice, anche se resta sotto i 50 punti, ha mostrato una crescita. Intanto, sul fronte europeo si guarda alla Brexit, con la Francia che minaccia di porre il veto se l'Ue concederà troppo al Regno Unito.

A Milano deboli i titoli oil, banche in ordine sparso

A Piazza Affari restano indietro i titoli del comparto petrolifero, appesantiti dalla debolezza del petrolio, mentre proseguono i colloqui all'Opec per decidere sui tagli alla produzione.

Debole anche Atlantia, con il cda che ha comunicato che la cordata di Cdp, Blackstone e Macquarie non è ancora in grado di presentare un`offerta per Aspi. Il cda tornerà a riunirsi entro metà dicembre per convocare l`assemblea straordinaria entro metà gennaio per la scissione parziale di Aspi. Se arrivasse un`offerta da Cdp o altri, il Cda sarà pronto ad esaminarla.

Dopo la debolezza della vigilia, viaggiano in ordine sparso le banche, con Unicredit in lieve rialzo e Bper e Banco Bpm piatte. Gli acquisti si concentrano su Prysmian, Moncler e Diasorin.