Le Borse europee restano alla finestra in attesa della Fed

Seduta prudente per le Borse europee, mentre gli investitori aspettano l'esito della due giorni di vertice Federal Reserve prima di prendere posizione. Il mercato si aspetta la conferma dell'attuale politica monetaria ultra accomodante, anche se la banca centrale americana potrebbe segnalare che, se l'economia continuerà a recuperare in modo consistente, potrebbe diventare appropriato iniziare a discutere piani per il tapering, l'uscita graduale dalle misure di sostegno, in uno dei prossimi vertici.

A sostenere in certa misura il morale degli investitori, come successo anche nella seduta precedente, è la pace commerciale tra Stati Uniti e Unione europea, che pone fine alla guerra dei dazi, a partire da quella relativa ad Airbus e Boeing. Così gli indici europei si muovono in ordine sparso e con movimenti poco marcati, come succede al FTSE MIB di Piazza Affari, che resta sopra il top di febbraio 2020, al CAC 40 di Parigi, all'IBEX 35 di Madrid e all'AEX di Amsterdam. Resta più indietro il DAX 30 di Francoforte, dopo che l'Ifo ha abbassato le previsioni di crescita per la Germania nel 2021 (ora stima un +3,3%, 0,4 punti percentuali in meno rispetto a marzo).

A Piazza Affari bene i petroliferi, deboli le auto

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, in evidenza i petroliferi, con Tenaris, Eni e Prysmian tra le migliori. In una seduta in cui, comunque, i movimenti sono molto poco marcati, si distinguono in positivo Azimut, Interpump Group e Inwit. Debole invece Italgas, all'indomani della presentazione del piano al 2027, mentre tra le peggiori ci sono Cnh Industrial, Bper e Unipol. Non trova la via dei rialzi neppure Stellantis, all'indomani dell'incontro al Mise, a cui hanno partecipato anche i sindacati, sul futuro del gruppo dell'auto.

Tra le «piccole» rally per Intek dopo vendita asset Kme

L'accordo con Paragon Partners per la vendita della divisone Speciali della controllata Kme mette le ali a Intek Group a Piazza Affari. La divisione Speciali si occupa di lingottiere per acciaierie e prodotti ad alta resistenza alla corrosione utilizzati principalmente nel settore navale e petrolchimico. L'operazione prevede la creazione di una società (posseduta al 55% da Paragon e al 45% da Kme) in cui sarà conferito il business degli Speciali. L'operazione apporterà a Kme cassa complessiva per 260-280 milioni, di cui circa 60-80 milioni destinati al rimborso di finanziamenti infragruppo relativi al capitale circolante, piu' un vendor loan di 32 milioni che sarà rimborsato dalla stessa società di nuova costituzione

Spread in leggero rialzo, rendimento decennale allo 0,8%

Andamento in leggero rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari durata tedesco e' indicato a inizio giornata a 103 punti base, due in piu' rispetto alla chiusura di ieri. In frazionale aumento il rendimento del BTp decennale, che segna lo 0,80% rispetto allo 0,79% della vigilia.