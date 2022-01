Europa ferma, guarda a Covid e valuta stretta Fed. A Milano brilla Leonardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee, dopo un avvio in modesto rialzo, preferiscono la cautela e fanno i conti con la diffusione della pandemia di Covid e con la prospettiva di un rialzo dei tassi più rapido del previsto da parte della Federal Reserve. Gli investitori cercano lo spunto per proseguire sulla via della prima settimana dell'anno, che ha visto gli indici registrare un bilancio positivo.

Nel frattempo, sale l'attesa per il dato sull'inflazione americana di dicembre, in calendario il 12 gennaio, mentre i future sui Fed Fund danno ormai per probabile quasi al 90% una prima stretta a marzo (la seconda a giugno è quotata oltre il 90%). In questo contesto, sull'azionario gli investitori hanno avviato una rotazione settoriale per alleggerire le posizioni sui titoli a elevata crescita, che hanno già corso molto. Così il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam si muovono tutti con passo molto incerto. Fa meglio il FTSE MIB di Milano, dopo che, stando ai dati Istat, il tasso di disoccupazione è sceso a novembre al 9,2% nel complesso (-0,2 punti) e al 28% tra i giovani (-0,2 punti).

Anche Wall Street sconta le previsioni di Goldman Sachs, che prevede ora quattro rialzi dei tassi d'interesse nel 2022, contro i tre della precedente previsione; per quanto riguarda la riduzione del bilancio, l'inizio è atteso a luglio e non più a dicembre. Molti economisti statunitensi credono che la Federal Reserve si stia muovendo in ritardo per contrastare l'inflazione e attendono i dati di dicembre sui prezzi al consumo (Cpi) e quelli alla produzione (Ppi), in programma rispettivamente mercoledì e giovedì: gli economisti si aspettano un altro mese 'caldo' per entrambi i dati; il dato Cpi di novembre è stato il più alto dal 1982.



A Milano occhi su Bper e Carige, scatta Leonardo

Tra i principali titoli milanesi in evidenza Leonardo, che beneficia della decisione del governo italiano di stanziare 2 miliardi per il programma Tempest, il nuovo cacciabombardiere lanciato nel 2018 da Italia, Regno Unito e Svezia. Bene anche Pirelli e Unipol, mentre è poco mossa Iveco Group, in ribasso nella precedente ottava dopo l'inizio degli scambi il 3 gennaio in seguito allo scorporo da Cnh Industrial. A passo lento anche Amplifon e Stmicroelectronics, che aveva corso molto venerdì in scia a ricavi oltre le stime. Bper per sale dopo che, secondo indiscrezioni, il cda ha migliorato l'offerta per Banca Carige per superare la concorrenza di Credit Agricole Italia. In giornata l'azionista Fitd si riunisce per valutare le proposte sul tavolo.

Ferrari sotto i riflettori con nuova struttura organizzativa

A Piazza Affari sotto i riflettori Ferrari, che ha annunciato una nuova struttura organizzativa, definita dopo l'arrivo del nuovo Ad Benedetto Vigna. Confermato il direttore finanziario Antonio Picca Piccon, Enrico Galliera alla guida di Marketing & Commercial e Mattia Binotto alla Gestione sportiva. Come spiegato in una nota, questa è «coerente con gli obiettivi strategici di valorizzare l’esclusività del marchio, arricchire l’eccellenza del prodotto, rimanere fedeli al proprio Dna sportivo e focalizzarsi sulla carbon neutrality entro il 2030».

Il cambio euro / dollaro Loading...

Euro si rafforza, petrolio poco mosso

Sul mercato dei cambi, il dollaro si rafforza a 1,1324 per un euro (da 1,1349 venerdì in chiusura) e a 115,78 yen (115,61 venerdì). Euro/yen a 131,11 (da 131,21).

In lieve rialzo infine il prezzo del petrolio: il future febbraio sul Wti sale dello 0,48% a 79,28 dollari al barile, mentre la consegna marzo sul Brent guadagna lo 0,53% a 82,18 dollari.