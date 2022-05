Borse europee deboli dopo il tonfo di Wall Street. Spread sopra quota 200 punti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L’ultima seduta della settimana si apre all’insegna della prudenza per le Borse europee, con il fantasma della stagflazione – cioè alta inflazione ma scarsa crescita economica – che ormai pesa sull’umore degli investitori. In "rosso" Parigi (CAC 40) assieme a Madrid (IBEX 35), Francoforte (DAX 30) e Londra (FT-SE 100). Non fa eccezione Milano con il FTSE MIB che si muove fin dalle prime battute sotto la parità. I mercati continuano così a temere che l’aumento dei tassi, già applicato da Fed e BoE, possa minare ulteriormente la ripresa economica, già fiaccata dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi energetica. Timori testimoniati alla vigilia dal tonfo degli indici a Wall Street, dal Dow Jones (-3,85%) al Nasdaq (-5,76%), nella sua peggiore giornata da inizio anno, unito al calo i Treasury con i rendimenti sul decennale Usa tornati sopra la soglia simbolica del 3%.

Le vendite, che in queste ore stanno colpendo in particolare i mercati della Cina continentale e Hong Kong, sono legate anche alla conferma da parte dei leader di Pechino delle rigide misure contro la diffusione del virus ribattezzate “Covid Zero”, che aumentato le preoccupazioni per un ulteriore rallentamento dell’economia cinese (ma si è salvata Tokyo +0,7% in chiusura). Nell’attesa, si registra una forte contrazione, oltre le attese, della produzione industriale in Germania a marzo (-3,9%) mentre sul fronte macro dagli Usa arriverà il Rapporto sull'occupazione di aprile, dato-chiave per valutare lo stato di salute dell’economia statunitense.

A Milano scatta Leonardo dopo i conti, ancora giù Moncler

In questo clima, il titolo migliore sul Ftse Mib è Leonardo - Finmeccanica all’indomani dei conti sopra le attese con un primo trimestre che registra un utile netto di 74 milioni che si confronta con un "rosso" di 2 milioni nello stesso periodo del 2021. Acquisti anche su Mediobanca dopo il rafforzamento nel capitale di Francesco Gaetano Caltagirone e su Banco Bpm dopo l’utile lordo record dei primi tre mesi dell'anno. In fondo al listino principale continua la discesa di Moncler ed è debole anche la “galassia Agnelli” con la holding Exor . Male anche Davide Campari e il gruppo Telecom Italia alle prese con l'accordo con Cdp sulla rete unica. Fuori dal listino principale è positiva anche Banca Mps dopo la trimestrale in attivo, chiusa con un utile netto di 10 milioni (che si confronta con quello di 119 milioni nel primo trimestre dello scorso anno).

Spread sopra quota 200 punti, tasso al 3,05%



Continuano le vendite sui bond dell'Eurozona con lo spread tra BTp e Bund che si allarga sopra la soglia dei 200 punti base, sul mercato secondario Mts dei titoli di stato europei. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco è indicato, infatti, a 202 punti base dai 198 punti base registrati nel finale del 5 maggio. In netto rialzo anche il rendimento del decennale italiano, saldamente sopra la soglia del 3%, indicato ora al 3,05% rispetto al 3,03% della vigilia, nuovo record da fine 2018.

Euro debole sul dollaro, sale il petrolio

Sul fronte valutario, continua a salire il dollaro ma sotto i massimi visti la scorsa settimana. L’euro passa di mano a 1,0515 contro il biglietto verde (da 1,0531 in chiusura il 5 maggio), mentre il cambio euro/yen è a 137,23 (da 136,98). Dollaro/yen a 130,51 (130,24). Il gas è piatto a 107 euro al megawattora. In leggero rialzo, infine, il greggio con il Wti di giugno scambiato a 108,9 dollari (+0,6%) e il Brent di luglio a 111,8 dollari (+0,8 per cento).