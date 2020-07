Le Borse europee allungano il passo. Piazza Affari più cauta, pesa Diasorin Tentativo di rimbalzo per i listini grazie alle notizie in arrivo dagli Usa su un nuovo pacchetto di aiuti. Deboli le banche dopo l'addio ai dividendi 2020 ipotizzato dalla Bce. Scatta St sui conti sopra le attese. Euro sopra 1,15 dollari, in recupero il petrolio di Enrico Miele ed Eleonora Micheli

Tentativo di rimbalzo per i listini grazie alle notizie in arrivo dagli Usa su un nuovo pacchetto di aiuti. Deboli le banche dopo l'addio ai dividendi 2020 ipotizzato dalla Bce. Scatta St sui conti sopra le attese. Euro sopra 1,15 dollari, in recupero il petrolio

Le Borse europee provano ad allungare il passo, con Milano più indietro rispetto alle altre a causa delle vendite su Diasorin e, in misura minore, anche sulle banche. Nelle scorse ore, infatti, è circolata l'ipotesi che la Bce possa chiedere ai principali istituti di sospendere lo stacco dei dividendi per tutto l'anno. Da qui il passo più lento degli indici - come Ibex e Ftse Mib - nei quali il "peso" degli istituti bancari è maggiore. A sostenere i listini - con in testa Francorte, Parigi e Londra - sono invece le notizie che arrivano dall'altra sponda dell'Atlantico sui passi avanti fatti dal Congresso Usa sul tema del pacchetto di aiuti a sostegno dell’economia. Un'intesa che ha posto in secondo piano le preoccupazioni provocate dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina (soprattutto dopo che Washington ha ordinato la chiusura del consolato cinese a Houston). Intanto la fiducia ad agosto dei consumatori tedeschi è migliorata sia rispetto al mese precedente che alle aspettative di mercato. Gfk segnala un indice ancora negativo (-0,3%) ma in deciso miglioramento rispetto a quello di luglio (-9,4%).

Balza St dopo conti sopra attese, frenano banche

Sotto la lente rimangono Intesa Sanpaolo e Ubi, mentre si avvicina la scadenza dell’offerta lanciata dall’istituto guidato da Carlo Messina. Ma a pesare su Piazza Affari è proprio l'andamento delle banche, tutte deboli con Banco Bpm che guida i ribassi tra gli istituti e segna un calo di oltre il 2%. Le vendite sono legate alle ipotesi che la Bce chieda ai principali istituti di sospendere lo stacco dei dividendi per tutto l'anno. In coda al Ftse Mib c'è Diasorin, travolta dalle indagini sui test sierologici. Oggi sul Ftse Mib gli occhi sono puntati anche sul gruppo italo-francese Stmicroelectronics, che balza in avanti dopo i conti migliori delle attese, anche se il fatturato del secondo trimestre è calato del 4% a circa 2 miliardi di euro.

Spread in area 151 punti, rendimento all'1,03%



Trend positivo per i titoli di Stato quotati sul secondario telematico Mts. I BTp decennali sono in denaro e lo spread con i Bund di pari durata si conferma sui livelli del finale della vigilia. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 151 punti base, stesso livello del finale del 22 luglio. Il rendimento dei titoli italiani scende all'1,03% (1,05%).

In Germania migliora fiducia consumatori ad agosto

Intanto la fiducia dei consumatori tedeschi, stimata per il mese di agosto dall'istituto Gfk, migliora rispetto al mese precedente e alle aspettative di mercato. Gfk segnala un indice ancora negativo (-0,3%) ma in deciso miglioramento rispetto a quello di luglio (-9,4%). Il dato è nettamente migliore delle attese del mercato: -4,8 per cento.

Euro resta a 1,15 dollari, risale il petrolio

Sul fronte dei cambi, l’euro rimane forte sul biglietto verde: è scambiato nella mattinata a 1,159 dollari (contro 1,159 dollari a fine seduta il 22 luglio). Vale inoltre 124,16 yen (124,22 yen), mentre il dollaro-yen è pari a 107,11. Il petrolio, dopo i cali della vigilia, è ben impostato: il wti, contratto con consegna a settembre, sale di mezzo punto percentuale a 42 dollari al barile. Infine rimane elevato il prezzo dell’oro: 1.874 dollari l’oncia (+0,11%), che da diverse sedute viaggia sui massimi da nove anni.