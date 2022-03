Le borse europee rimbalzano ma il quadro tecnico resta fragile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ancora una settimana ad altissima volatilità con l’Europa che rimbalza dopo la performance disastrosa dell’ottava precedente. Milano recupera il 2,5% e Francoforte il 4 per cento. Segnali negativi dagli States con l’indice S&P 500 in calo del 2,9 per cento. Affondano gli Emergenti, zavorrati dai listini cinesi, con l’indice Msci settoriale che perde il 5,1 per cento. Nei prossimi giorni saranno ancora una volta gli eventi bellici in Ucraina a dettare la linea sui mercati. Riflettori anche sulle banche...