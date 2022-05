Le Borse Ue provano il rimbalzo, la Cina sorprende i listini sui tassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee tentano il rimbalzo nell'ultima seduta settimanale grazie alla decisione a sorpresa da parte della Banca centrale cinese di tagliare il tasso di interesse sui prestiti a 5 anni (mentre ha lasciato fermo quello a un anno) nel tentativo di dare supporto al mercato immobiliare e in generale a un'economia in frenata. I listini del Vecchio Continente tentano di risalire la china in una settimana fin qui negativa, che ha visto in particolare Wall Street portarsi a un passo dall'ingresso nel cosiddetto "mercato Orso" (flessione del 20% dai massimi di periodo). In rialzo a Milano l'indice FTSE MIB, così come il DAX 30 a Francoforte, il francese CAC 40 e il FT-SE 100 sulla piazza finanziaria londinese.

Gli investitori monitorano così le evoluzioni della crisi Ucraina tra tentativi di dialogo e il via libera del Senato Usa ad aiuti militari e umanitari a Kiev per 40 miliardi di dollari. In assenza di dati macroeconomici di particolare rilevanza, le Borse si trovano ancora a fare i conti con gli stessi timori che hanno contraddistinto le ultime sedute: la frenata economica, la caduta degli utili e dei margini delle aziende a causa della corsa dell'inflazione. E intanto la Commissione europea si dice pronta ad allungare fino a 2023 lo stand by del patto di Stabilità.

A Milano soffre il lusso, rimbalzo per Nexi

A Piazza Affari sul Ftse Mib in rosso la compagnia Generali che ha chiuso senza particolari squilli (+0,5%) la giornata di presentazione dei conti trimestrali, ma la peggiore è Moncler, che soffre come tutto il resto del comparto del lusso. Il titolo, infatti, sconta il tonfo del gruppo Richemont che, a fronte di un conti 2021-22 record e di un dividendo straordinario, sta pagando le previsioni sull'esercizio in corso e la situazione in Cina dovuta al lockdown. Giù anche Leonardo - Finmeccanica. Bene invece il settore automotive con Cnh Industrial e Stellantis. In rialzo i petroliferi con Eni e Tenaris. Prosegue il rimbalzo di Nexi.

Euro sfiora 1,06 dollari, debole il petrolio

Poco movimento sul mercato valutario con la moneta unica che conferma il recupero nei confronti di quella americana: il cambio si attesta a 1,0585 da 1,0591 ed è ai massimi da un mese. Euro/yen a 135,22 (da 134,91), dollaro/yen a 127,74 (da 127,38). Prezzi del petrolio in calo di mezzo punto percentuale a 111,38 dollari al barile per il Brent luglio e a 109,38 dollari al barile per il Wti luglio. Gas naturale in calo del 3% in Europa a 88 euro al megawattora.

Spread sale a 197 punti, rendimento al 2,96%



In rialzo lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco, infatti, è indicato a 197 punti base dai 195 punti registrati al closing del 19 maggio. Sale ancora più nettamente anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesa al 2,96% dal 2,89% del finale della vigilia.