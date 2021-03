Le Borse europee scommettono su vaccini e ripresa. A Milano brilla Cnh con dossier Iveco

4' di lettura

Giornata tonica per le Borse europee che, arrivate a metà seduta, si muovo all'insegna dei rialzi, puntando sulla ripresa e il piano vaccinale. L'accelerata negli Usa favorisce infatti l'ottimismo sul rimbalzo dell'economia, dopo che il presidente Joe Biden ha promesso che entro il 19 aprile il 90% degli americani potrà avere accesso alla prenotazione per il vaccino (ma stanno aumentando i timori su una "quarta ondata" se le misure restrittive venissero allentate troppo presto). Anche i risultati positivi sui test Pfizer e Moderna, che proteggono al 90% dal contagio, favoriscono il buon umore dei mercati. Gli investitori sembrano così aver archiviato senza troppi scossoni le tensioni sul settore bancario dopo il tonfo a Zurigo dei titoli di Credit Suisse, investita dalla crisi dell'hedge fund Archegos Capital. Più contrastati i future a Wall Street dove si sono "riaccesi" in queste ore i tassi dei Treasury, con quelli sui decennali oltre l'1,75%. Con lo spread in lieve rialzo a 97 punti, la giornata sull'obbligazionario in Italia ha visto l'assegnazione da parte del Tesoro di BTp quinquennali per 4 miliardi, con un rendimento in calo a 0,05%.

A Piazza Affari in rialzo Cnh, focus su banche e lusso

A Piazza Affari, con il FTSE MIB, che punta a quota 25mila punti, l'attenzione è ancora sui bancari - in scia al "caso" Archegos - e sui titoli delle tlc. Prosegue infatti la serie positiva di Telecom Italia con il fermento sul dossier rete unica e i diritti tv per il prossimo triennio della Seria A (vinti in tandem con Dazn contro Sky). Sugli scudi soprattutto Cnh Industrial mentre tornano le indiscrezioni su un'offerta in arrivo da parte dei cinesi di Faw per Iveco. Tra le banche sale Banco Bpm ma è ben intonato tutto il comparto, così come Leonardo - Finmeccanica e il settore del lusso con Moncler. In coda deboli le utility. In positivo il Credito Valtell nel primo giorno dell'opa dei francesi di Credit Agricole, con il titolo che resta al di sopra prezzo di offerta di 10,5 euro per azione.



Loading...

Mercati alla prova dopo il crollo di Archegos

Il settore bancario, che è stato tra i maggiori beneficiari di quella rotazione ciclica in atto da qualche mese sui listini, alla vigilia è tornato improvvisamente ad essere bersagliato dalle vendite. All’origine di tutto ci sono le vendite forzate sul portafoglio del fondo Archegos Capital che è stato costretto a liquidare azioni di società cinesi come Baidu o Alibaba e americane come Discovery o Viacom Cbs per un ammontare stimato tra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Un’ondata massiccia di ordini di vendita dettata dalla necessità di far fronte alle richieste di rientro delle banche creditrici. Un crack che ha messo in forte difficoltà diversi grossi istituti di credito. Due nomi su tutti: Credit Suisse e Nomura.

BTp: assegnati quinquennali per 4 mld, tasso giù a 0,05%



Il Tesoro ha assegnato in asta BTp a 5 anni, scadenza 01-04-2026, per l'importo massimo offerto pari a 4 miliardi, con rendimento lordo in calo allo 0,05%, a fronte di una richiesta di oltre 5,3 miliardi. Fa il pieno anche l'asta del BTp a 10 anni, scadenza 01-08-2031, assegnato per l'importo massimo offerto pari a 3 miliardi, con rendimento in salita allo 0,72%, a fronte di una richiesta di oltre 4,2 miliardi. Assegnato interamente, infine, anche l'importo massimo offerto per il CCTeu 6 anni, scadenza 15-04-2026, per 1,5 miliardi con rendimento a -0,08 per cento.



Spread in lieve rialzo a 97 punti, tasso a 0,68%



In lieve rialzo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale italiano benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 97 punti dai 96 punti base del closing del 29 marzo. In rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark allo 0,68% dallo 0,65% del riferimento precedente.