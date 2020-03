Milano inverte la rotta e perde oltre il 3%. Fa paura ipotesi di stretta misure in Lombardia Rialza la testa il greggio, dopo la seduta peggiore dal 1991 e sostiene soprattutto i titoli del comparto petrolifero. A Piazza Affari accelerano Eni, Saipem e Tenaris, mentre in coda ci sono le banche. Lo spread è in calo verso i 200 punti di Stefania Arcudi

La notizia di una stretta delle misure per il contenimento del coronavirus in Lombardia ha provocato un brusco scivolone di Piazza Affari, Il Ftse Mib perde il 2%. Sono peggiorate anche le altre Borse europee. Wall Street è positiva, ma in decelerazione rispetto all'apertura: il Dow Jones ha aperto in progresso di oltre il 3%, mentre adesso sale di poco più dell'1%.

A Piazza Affari, comunque, brilla Diasorin(+8%): il gruppo farmaceutico ha annunciato passi avanti per l'introduzione di un test molecolare per l'identificazione rapida del nuovo coronavirus Covid-19.

Milano un passo indietro

A frenare Piazza Affari, che come ha spiegato l'Ad Jerusalmi resterà operativa giudicando inutili provvedimenti di chiusura delle contrattazioni, sono le nuove misure annunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che estendono a tutta l'Italia i provvedimenti restrittivi già varati per la Lombardia per contenere l'epidemia di coronavirus.

In generale, il recupero del petrolio e la speranza che i governi riescano a mettere in campo misure concertate e aggressive per evitare che l'epidemia di coronavirus diventi una pandemia (l'Oms per il momento ha evitato di usare questa parola, pur ammettendo di essere molto vicino a farlo vista la gravità della situazione) hanno dato fiato prima alle Borse asiatiche e poi all'Europa. Dopo il crollo di lunedì 9, con i future del greggio in calo oltre del 30% nella giornata peggiore dal 1991 con la guerra dei prezzi innescata da Russia e Arabia Saudita dopo il nulla di fatto dell'Opec+, il petrolio rimbalza e si risolleva dai minimi in oltre 4 anni, grazie anche al fatto che il ministro dell'Energia russo ha detto che Mosca non chiuderà le porte all'Opec.

Bene i petroliferi, a Piazza Affari svetta Diasorin con test coronavirus

Questo sostiene in primis i titoli del comparto petrolifero, che ieri hanno registrato la performance peggiore. A Piazza Affari scattano infatti Saipem ed Eni, seguite a ruota da Tenaris. Sul Ftse Mib pochi i titoli in ribasso, come le utility e Mediobanca.

A svettare però è Diasorin, arrivata a guadagnare anche il 12%, dopo avere annunciato di aver completato gli studi necessari per supportare l'approvazione Ce e Fda Eua di un innovativo test molecolare per l'identificazione rapida del nuovo coronavirus Covid-19. Bene anche Stmicroelectronics e Juventus , che inverte subito la rotta dopo l'avvio in calo di oltre 2 punti sulla scia della sospensione del campionato di calcio. In coda le banche e Atlantia: oltre alle ricadute del calo dei volumi di traffico legate al nuovo decreto del Governo in risposta al coronavirus, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore il progetto di aggregazione di Aspi in F2i sarebbe stato bloccato perché il Governo sarebbe contrario.