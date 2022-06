Le Borse europee tentano il recupero. Collocati 4 mld di BTp con rendimenti in rialzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le Borse europee tentano di recuperare terreno dopo due sedute consecutive in cui gli indici Stoxx600 e Eurostoxx50 hanno ceduto complessivamente circa l'1,5% e in cui i listini continentali si sono portati ai minimi dell'anno. Gli acquisti sono favoriti dalla chiusura positiva di Wall Street dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha ribadito l'impegno incondizionato contro l'inflazione. Il supporto ai mercati europei arriva anche dall'Asia dove le Borse cinesi hanno approfittato della decisione della Banca centrale di Pechino di incrementare l'iniezione di liquidità nel sistema bancario (quasi 9 miliardi di dollari nell'operazione odierna). Il FTSE MIB di Piazza Affari guadagna così terreno al traino di Recordati, Interpump Group e Inwit. Sul tema inflazione, intanto, è intervenuta la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso dell'Eurosummit. L'aumento dei prezzi, ha sottolineato, è una preoccupazione seria e la situazione è seria, ma non disperata. Secondo quanto indicato da una fonti europee, Lagarde ha detto che il tema delle forniture energetiche in questa fase è centrale e ad esso sono legate le prospettive economiche dell'area euro. Tuttavia l'economia europea ha dei «solidi punti di forza», come dimostrano il livello di disoccupazione basso, i fondamentali stabili e il fatto che l'economia cresce.



In Italia, intanto, il Tesoro ha collocato 4 miliardi di BTp Short Term al 2024 con rendimenti in netto rialzo all'1,63%, 86 centesimi in più rispetto alla precedente asta di titoli a 2 anni. La domanda complessiva è stata di 6,33 miliardi, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,58.

Per quanto riguarda Prysmian, il titolo beneficia dell'annuncio della commessa da circa 700 milioni di euro ottenuta dal gestore dei sistemi di trasmissione tedesco TenneT TSO. Il contratto riguarda la realizzazione del secondo sistema da 2 GW per prolungare l'interconnessione SuedOstLink con 546 km di cavo interrato ad alta tensione in corrente continua da 525 kV. Resta invece nel mirino delle vendite Saipem, che nelle prime due sessioni di Borsa dall'annuncio dei termini dell'aumento da 2 miliardi di euro ha lasciato sul terreno il 27% della sua capitalizzazione.

Eni debole dopo lo stop alla quotazione di Plenitude

Sotto pressione anche Eni dopo lo stop alla quotazione della controllata Plenitude. I titoli sono inoltre in flessione nelle ultime settimane in parallelo all'andamento dei prezzi del petrolio: dall'8 giugno scorso il Brent è arretrato dell'11% nel prezzo al barile mentre il sottoindice Stoxx600 Oil&Gas si è contratto del 16% e il titolo del gruppo petrolifero italiano sono scese del 20 per cento. Il quadro di incertezza dei mercati finanziari ha suggerito a Eni di rimandare l'ipo della società che raccoglie le attività retail e delle rinnovabili per la quale si è parlato di valutazioni intorno a 9-10 miliardi di euro con l'intenzione di collocare una quota del 20-30% mantenendo il controllo. «Difficile fare previsioni sulla tempistica dell'operazione», scrivono gli analisti di Equita Sim, che considerano «la valorizzazione di Plenitude come un catalyst positivo per il titolo visto il gap di valutazione tra oil company come Eni e le attività esposte alla decarbonizzazione».

Spread in rialzo a 209 punti, rendimento BTp al 3,51%

Sull'obbligazionario, è in rialzo lo spread BTp-Bund e il rendimento del decennale italiano. Sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco sale a 209 punti dai 205 punti base della chiusura della vigilia. In aumento, dopo il calo di ieri, il rendimento del BTp decennale benchmark al 3,56% dal 3,49% dell'ultimo riferimento registrato.