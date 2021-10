Le Borse europee tentano il rimbalzo. L'«energy crunch» fa meno paura

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee tentano il rimbalzo dopo lo scivolone di mercoledì 6 ottobre. La frenata dei prezzi dell'energia, grazie alla disponibilità della Russia di aumentare le forniture di gas naturale all'Europa, i passi avanti negli Usa verso un accordo per alzare il tetto del debito pubblico almeno fino a dicembre e le indiscrezioni su un nuovo piano di acquisto bond della Bce per prevenire turbolenze sui mercati quando saranno ritirare le misure d'emergenza introdotte per la crisi Covid sostengono l'umore degli investitori, così come la prospettiva di un incontro virtuale tra il presidente Usa, Joe Biden, e il leader cinese Xi Jinping.

In attesa del rapporto sul mercato del lavoro Usa, in calendario venerdì 8 ottobre, il dollaro ritraccia dai massimi della vigilia. Petrolio in lieve calo mentre si affievoliscono i timori di "energy crunch" dopo che alla vigilia i contratti sul Brent avevano toccato i massimi dal 2018 e quelli sul Wti dal 2014.

A Milano bene le utility, debole Saipem

A Piazza Affari il FTSE MIB è in solido rialzo, sostenuto soprattutto dalle utility a partire da Enel, Hera e Italgas. In rialzo anche Moncler e Stellantis che era stato a tra le più penalizzate nella seduta della vigilia, insieme a tutto il comparto auto europeo In psIn positivo ma senza slanci il comparto bancario, mentre restano indietro i farmaceutici Diasorin e Recordati. In coda al listino Saipem.



Tokyo chiude in rialzo con schiarita su debito Usa

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che interrompe una sequenza di otto sedute negative consecutive. A sostenere gli scambi, oltre ad un fisiologico rimbalzo delle quotazioni, anche i progressi delle trattative per l'innalzamento del debito Usa che, se andassero a buon fine, scongiurerebbero l'ipotesi di un default americano. A fine seduta l'indice Nikkei dei 225 titoli guida si è attestato 27.678,21 punti, in aumento dello 0,5% sul closing precedente. In leggero calo, invece, il più ampio Indice Topix che ha archiviato la seduta con un calo dello 0,08%, a quota 1.940,33 punti.



Gli appuntamenti di giovedì 7 ottobre

Sul fronte macro, dopo la produzione industriale in Germania (-4% ad agosto), arrivano i numeri sulle vendite al dettaglio in Italia, la bilancia commerciale in Francia e le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. Il presidente del Consiglio Draghi incontra a Palazzo Chigi il presidente armeno Sarkissian e la Cancelliera Merkel, quindi partecipa al G20 Business Summit Italia 2021 - B20 insieme ai ministri Franco e Colao, Lagarde, Yellen e Bonomi.