Le Borse europee tentano il rimbalzo, la Fed rassicura sull’inflazione

Le rassicurazioni della Fed sul fronte inflazione rinfrancano le Borse europee che provano il rimbalzo in apertura, dopo un mercoledì chiuso in pesante rosso. Wall Street ha recuperato nelle ultime due ore di contrattazioni buona parte delle perdite proprio grazie alla diffusione delle minute della banca centrale Usa. Dai verbali è emerso che l'economia americana è ancora lontana dai propri obiettivi e, soprattutto, che i banchieri centrali considerano la fiammata dei prezzi «transitoria». Dunque, nessun rischio di tapering a breve. Parole che hanno spinto al recupero subito Wall Street, dove il Dow Jones ha ceduto solo mezzo punto percentuale e il Nasdaq è arrivato fino alla parità (ora future contrastati Oltreoceano).

Prezzi alla produzione in Germania in linea con le attese

Rassicurante anche il dato sui prezzi alla produzione tedeschi, saliti in aprile dello 0,8% e del 5,2% su base tendenziale, in linea con le attese. Il dato era atteso, visto che la pressione al rialzo sull’inflazione arriva in gran parte dalle materie prime, rincarate notevolmente anche per i colli di bottiglia che le hanno rese scarse, vedere come si muovono i prezzi alla produzione è fondamentale. Lo scossone sui mercati, in effetti, è iniziato settimana scorsa con la pubblicazione dei prezzi alla produzione cinesi, balzati del 6,8%

Banche in frenata a Piazza Affari

A Piazza Affari ancora in evidenza Unicredit, al centro di varie speculazioni di risiko bancario, ma frenano gli altri istituti di credito, in fondo al listino principale. Cnh Industrial cerca di rimettersi in carreggiata dopo il pesante passivo di mercoledì. Telecom Italia parte bene dopo la trimestrale oltre le attese ma poi frena. Debolezza sulle utility con Hera in rosso. Fuori dal listino principale la Juventus Fc festeggia la vittoria della Coppa Italia.

La paura per l’inflazione

Il tema chiave sui mercati è proprio questo: che la riapertura delle economie e il rincaro delle materie prime porti ad un forte aumento del costo della vita. Tre giorni fa il sondaggio mensile sull’Europa di Bank of America tra gli investitori ha posto l’inflazione come principale «rischio estremo» sui mercati. Oggi lo stesso sondaggio, ma relativo a tutto il mondo e non alla sola Europa, ha ribadito il concetto: gli investitori sono molto ottimisti su economia e Borse, ma temono l’inflazione. Temono cioè che un aumento del costo della vita costringa le banche centrali a ridurre gli stimoli monetari più velocemente del previsto. In realtà le banche centrali continuano a smentire di voler «staccare la spina» alle politiche ultra-espansive. Ma mercoledì qualche dubbio a riguardo è emerso.

Tokyo chiude in timido rialzo

La Borsa di Tokyo si è mossa senza una chiara direzione, dopo il calo di mercoledì 19 maggio, con gli investitori che valutano la possibilità di una stretta monetaria negli Stati Uniti, prima delle attese. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,19% a 28.098 punti in chiusura, l'indice Topix lo 0,18% a 1.898,65 punti. Gli investitori si sono soffermati sui verbali della Federal Reserve, su una possibile stretta imminente e un aggiustamento degli acquisti; una stretta che potrebbe anche avere lati positivi, rafforzando il dollaro contro lo yen.