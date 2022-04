Le Borse tentano il rimbalzo. A Milano è febbre da Opa con il blitz di Agricole su Bpm

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Seduta di vivaci rialzi per le Borse europee dopo una settimana più sottotono segnata dai messaggi "hawkish" della Federal Reserve sui tassi d'interesse, dal lockdown di Shanghai per frenare i contagi da Covid e dalle nuove sanzioni nei confronti della Russia per tentare di fermare la guerra in Ucraina. Tutti i principali indici azionari salgono di oltre un punto percentuale e Piazza Affari è la migliore (FTSE MIB) mentre guadagna terreno Parigi (CAC 40) a due giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali in Francia. In risalita anche Francoforte (DAX 30), Londra (FT-SE 100) e Madrid (IBEX 35). A Piazza Affari, intanto, tornano d’attualità il risiko bancario e l'appeal da aggregazioni, tra le mire di fondi di investimento per la holding Atlantia, Tim che sembra dire addio a Kkr e nelle ultime ore l'investimento a sorpresa dei francesi di Credit Agricole in Banco Bpm che potrebbe aprire nuovi scenari di consolidamento bancario in Italia.

A Milano strappa Banco Bpm, giù Tim con addio a Kkr

A Piazza Affari torna di colpo d'attualità il risiko bancario con l'ingresso di Credit Agricole nel capitale di Banco Bpm, una mossa che sta accendendo gli acquisti sulla banca milanese. In rialzo anche gli altri istituti di credito, da Banca Pop Er a Unicredit. Sempre protagonista la holding Atlantia con la volontà della famiglia Benetton di respingere l'interesse dei fondi infrastrutturali e di valutare un riassetto complessivo in asse con Blackstone dopo la vendita imminente di Autostrade per l'Italia. Ancora in discesa la tlc Telecom Italia dopo che il consiglio di amministrazione ha rifiutato a Kkr l'accesso a una due diligence finalizzata a una offerta vincolante per il gruppo. Bene il lusso con Moncler mentre fuori dal listino principale accelerano Anima Holding dopo mossa Agricole su Banco Bpm e la Banca Pop Sondr.



Spread in calo a 163 punti, tasso al 2,32%

Seduta in flessione per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato nelle prime battute a 163 punti base dai 166 punti base del finale del 7 aprile. Scende anche il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 2,32% dal 2,34% del closing della vigilia.

La Banca centrale russa taglia a sorpresa tasso al 17%



La Banca centrale russa ha abbassato a sorpresa il suo tasso di riferimento base al 17 per cento. Lo ha comunicato l'Istituto monetario russo. In precedenza il tasso guida era stato alzato al 20% dopo l'approvazione delle prime sanzioni economiche da parte di Usa e Ue seguite all'invasione russa dell'Ucraina. Questo mentre la Borsa di Mosca cede circa l'1% sia nell'indice Moex in rubli che in quello Rts denominato in dollari.

In recupero il petrolio, euro giù a 1,08

In recupero il prezzo del barile di petrolio dopo una settimana che ha visto il Brent scivolare del 6% e il Wti di oltre il 2% circa: a Londra il contratto giugno del Brent recupera lo 0,7% quota 101 dollari al barile, il Wti maggio sale dell'1% a 96,93 dollari al barile. Gas in rialzo a 109 euro al megawattora (+4,4%). Nelle ultime sedute il greggio è stato frenato dai lockdown cinesi e dalla volontà degli Usa di raffreddare i prezzi con l'utilizzo delle riserve strategiche. Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro è sotto 1,09 a 1,0867 (da 1,091 in chiusura il 7 aprile). Il cambio tra dollaro/rublo arretra del 4% a 78,75.